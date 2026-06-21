Reino Unido destina hasta 70 millones de libras a garantizar el suministro de repuestos para su aviación militar

El contrato contribuirá a mantener la operatividad de las aeronaves en misiones nacionales e internacionales y apoyará 75 empleos en la industria de defensa británica.

El acuerdo abarca el suministro de alrededor de 11.000 referencias de repuestos esenciales, mejorando la eficiencia y la gestión logística mediante un modelo híbrido y centralizado.

La inversión total podría alcanzar los 70 millones de libras en siete años, cubriendo plataformas como los cazas Typhoon, helicópteros Apache y Chinook, y aviones de transporte A400M y C-17.

El Reino Unido ha adjudicado a Leonardo UK un contrato inicial de 27 millones de libras para suministrar repuestos críticos a toda su flota aérea militar.

El Ministerio de Defensa británico ha adjudicado a Leonardo UK un contrato inicial de 27 millones de libras para el suministro de repuestos consumibles críticos destinados a toda la flota de aeronaves de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, tanto de ala fija como rotatoria.

La inversión total podría alcanzar los 70 millones de libras durante los próximos siete años.

La adjudicación, realizada por el Grupo del Director Nacional de Armamento (NAD), permitirá asegurar el abastecimiento de componentes esenciales para mantener la disponibilidad operativa de plataformas como los cazas Typhoon, los helicópteros Apache y Chinook, así como los aviones de transporte A400M y C-17.

El contrato de Consumibles Aeronáuticos (Aircraft Consumables Commodities, ACC) tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ampliarse mediante cuatro prórrogas anuales adicionales.

El acuerdo abarca el suministro de alrededor de 11.000 Números de Stock de la OTAN (NSN), las referencias normalizadas utilizadas para identificar y adquirir material militar. Entre los artículos incluidos figuran desde remaches y arandelas hasta bridas o mascarillas, elementos de bajo coste unitario pero esenciales para garantizar la operatividad de las aeronaves.

Sistema de radar ECRS Mk2 de última generación para los cazas Typhoon. Ministerio de Defensa del Reino Unido

Según el Ministerio de Defensa, el contrato garantizará un flujo continuo y fiable de estos consumibles para sostener la actividad de una flota que participa habitualmente en operaciones nacionales e internacionales. Algunas de las plataformas cubiertas por el acuerdo se encuentran actualmente desplegadas en apoyo de misiones en Oriente Medio.

En este contexto, el programa ACC se considera una pieza clave para mantener la capacidad británica de proyección de fuerza y de respuesta ante compromisos operativos en el exterior.

Un nuevo modelo de gestión

La nueva adjudicación incorpora un sistema híbrido para la gestión de los repuestos. Los artículos de alta demanda serán administrados de forma proactiva por Leonardo en función de las existencias disponibles, mientras que los componentes de menor rotación continuarán gestionándose mediante un modelo tradicional bajo demanda.

Además, la compañía asumirá funciones relacionadas con la previsión de necesidades, la adquisición de existencias, el mantenimiento proactivo y la gestión de la obsolescencia de los materiales.

Otra de las novedades del contrato es la centralización de la gestión de los consumibles a nivel de depósito logístico, sustituyendo el modelo anterior basado en el suministro directo a las unidades.

El Ministerio de Defensa considera que este cambio permitirá mejorar la eficiencia, reducir costes y agilizar la respuesta logística en toda la flota.

Apoyo a la preparación operativa

El ministro británico de Preparación de Defensa e Industria, Luke Pollard, destacó que la inversión permitirá mantener la disponibilidad de las aeronaves de la RAF tanto en territorio nacional como en operaciones en el exterior.

"Esta inversión será crucial para mantener las aeronaves de la Real Fuerza Aérea que garantizan la seguridad del Reino Unido tanto en el territorio nacional como en el exterior", afirmó, subrayando además que el contrato contribuirá a sostener 75 empleos en la industria de defensa británica.

Desde Leonardo, David Arrowsmith, vicepresidente de Soluciones de Soporte y Servicios en Reino Unido, aseguró que la adjudicación refuerza la colaboración de la compañía con el Ministerio de Defensa y permitirá ofrecer "soluciones de apoyo fiables e innovadoras que mantengan las aeronaves de la RAF listas para la misión".

Asimismo, destacó que la gestión integral de la cadena de suministro proporcionará al Ministerio una mayor capacidad de respuesta y eficiencia operativa.