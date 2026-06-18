El Consejo Europeo de Innovación invertirá en empresas de defensa por primera vez en su historia

El cambio estratégico responde a la necesidad de fortalecer la autonomía tecnológica europea y reducir la dependencia de tecnologías no comunitarias, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania.

Se lanza una nueva convocatoria dotada con 100 millones para ampliar capacidades industriales en defensa aérea, antimisiles, drones y sistemas C-UAS.

Las startups y pymes tecnológicas podrán recibir subvenciones de hasta 2,5 millones de euros e inversiones de hasta 30 millones mediante los programas Acelerador y SETP Scaleup.

El Consejo Europeo de Innovación invertirá por primera vez capital directo en empresas del sector defensa, ampliando su foco más allá del ámbito civil.

El Consejo Europeo de Innovación (CEI) ha anunciado que invertirá, por primera vez en su historia, capital directo en compañías dedicadas al sector de la defensa.

Mediante sus dos mecanismos ya establecidos —el Acelerador y el SETP Scaleup— las startups y pymes que trabajen en tecnologías de doble uso podrán optar a subvenciones de hasta 2,5 millones de euros e inversiones de hasta 30 millones en ámbitos como la IA, la computación cuántica, los materiales avanzados o la robótica.

Se trata de un giro estratégico que abre la política de innovación de la Comisión Europea a un sector que, hasta ahora, había quedado al margen del CEI, según recoge Efe.

Además, el organismo ha lanzado una nueva convocatoria del EIC STEP Defence Scale Up dotada de 100 millones de euros, que permitirá la ampliación de capacidades industriales en defensa aérea y antimisiles y en el ámbito de los drones y sistemas C-UAS, entre otras.

El CEI coinvertirá en rondas que normalmente oscilarán entre 50 y 150 millones de euros, pudiendo optar a estos programas compañías de los 27 Estados miembro y de países del Espacio Económico Europeo asociados a Horizonte Europa.

"El Consejo Europeo de Innovación se creó para asumir riesgos, y debemos asumir riesgos cuando se trata de desarrollar tecnologías europeas que nos mantengan seguros", ha declarado Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación.

Zaharieva también explicó que "debemos invertir en tecnologías críticas para garantizar la autonomía estratégica de Europa, ya sea en drones, ciberdefensa o tecnologías cuánticas" y añadió que ello sustentará el liderazgo tecnológico del bloque en las próximas décadas.

El CEI es un programa de la Comisión Europea que, desde 2021, financia la innovación de "alto riesgo y alto impacto", especialmente la que tiene potencial disruptivo o para crear nuevos mercados.

Forma parte de Horizonte Europa, el gran programa marco de investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-2027, y hasta ahora había reservado sus inversiones de capital directo exclusivamente para proyectos de uso civil.

El anuncio resulta de una enmienda al programa de trabajo del CEI para 2026, adoptada hoy por Bruselas para facilitar el llamado ‘ómnibus de defensa’, un paquete legislativo que simplifica las normas de contratación pública en materia de seguridad y defensa y que el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron políticamente la semana pasada, a falta de su ratificación formal.

Bruselas justifica el giro alegando que la fragmentación de la inversión limita el crecimiento de las empresas de defensa europeas y que la invasión rusa de Ucrania ha expuesto «carencias de capacidades» y la dependencia del bloque de tecnologías no comunitarias, según el comunicado.