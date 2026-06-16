Zelenski vuelve a pedir a Trump autorización para fabricar sistemas Patriot y misiles antiaéreos en Ucrania

Los líderes del G7, incluido Trump, reiteraron su apoyo a Ucrania y acordaron intensificar las sanciones contra Rusia, especialmente en el sector petrolero.

Kiev considera la obtención de sistemas Patriot y misiles PAC-3 como prioridades clave ante la vulnerabilidad frente a los ataques rusos.

La petición se realizó durante la cumbre del G7, donde ambos mandatarios abordaron la posibilidad y sus equipos trabajarán para avanzar en un acuerdo.

Zelenski ha solicitado nuevamente a Donald Trump la licencia para fabricar sistemas Patriot y misiles antiaéreos en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha vuelto a solicitar este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que permita a Kiev la licencia necesaria para producir en su territorio sistemas Patriot y misiles antiaéreos, clave para defenderse de los misiles balísticos rusos.

La petición se ha producido durante la cumbre del G7, donde Zelenski confirmó que ambos mandatarios han abordado esta posibilidad y que sus equipos trabajarán para avanzar en un acuerdo. “Esperamos que esta vez funcione y podamos obtener la licencia para producir estos sistemas y misiles”, señaló en un mensaje remitido a periodistas.

No es la primera vez que el líder ucraniano plantea esta demanda, hasta ahora sin éxito. La obtención de sistemas Patriot adicionales y misiles PAC-3 figura entre las principales prioridades de Kiev, ante el déficit de capacidades que mantiene vulnerable al país frente a Rusia.

Tampoco han sido atendidas, hasta la fecha, las peticiones de Zelensky sobre conseguir misiles Tomahawk de EEUU.

En paralelo, Zelenski insistió en la necesidad de reforzar el suministro de defensa aérea, garantizar apoyo de cara al invierno y aumentar la presión internacional sobre Moscú. Según afirmó en la red social X, Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a respaldar estas líneas de acción.

Asimismo, aseguró que "Las prioridades están claras: más misiles de defensa aérea junto con licencias para producirlos, paquete de apoyo invernal, y aumentar la presión sobre Rusia".

El presidente ucraniano también trasladó estas demandas al resto de líderes del G7 reunidos en Évian (Francia).

En su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, abordó el refuerzo de la defensa aérea, la situación en el frente y el impacto de los ataques ucranianos de largo alcance sobre territorio ruso. "Es importante que la efectividad de Ucrania en el campo de batalla y en el alcance de largo alcance se complemente con una presión global efectiva sobre Rusia".

Zelenski subrayó que los avances militares de Ucrania deben ir acompañados de una mayor presión internacional sobre Rusia.

En este sentido, los líderes del G7, incluido Trump, reiteraron su apoyo a la soberanía ucraniana y coincidieron en intensificar las sanciones, especialmente al petróleo ruso, para forzar a Moscú a negociar.