El CDTI impulsa el desarrollo de nuevos materiales para vehículos furtivos que absorban la radiación de los radares
Una de las prioridades de investigación tecnológica establecidas por el CDTI para este año es el desarrollo de nuevos materiales aplicados a la defensa.
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Las claves
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El CDTI financiará proyectos de I+D en metamateriales y nanomateriales para aplicaciones en defensa, priorizando el desarrollo de materiales furtivos.
Estos materiales avanzados buscan reducir la detectabilidad de vehículos y equipamiento militar en bandas radar, infrarroja, térmica, acústica y visible.
Se desarrollarán nanomateriales multifuncionales para mejorar la resistencia, durabilidad y eficiencia de sistemas en condiciones extremas.
La investigación también impulsará tecnologías de fabricación avanzada, como la impresión 3D, y el uso de gemelos digitales para certificar y escalar estos nuevos materiales.
El desarrollo de tecnologías avanzadas para la defensa, como los vehículos hipersónicos o los sensores cuánticos que impulsan desde el Ministerio de Margarita Robles, va emparejado a la investigación de otras facetas científicas como los materiales.
En este camino, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), a través del programa Cervera, financiará proyectos de I+D de metamateriales y nanomateriales como una prioridad en la presente convocatoria, donde se incluyen algunos destinados a plataformas furtivas.
Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los metamateriales y nanomateriales constituyen una categoría estratégica de materiales avanzados caracterizados por sus capacidades especiales.
Las estructuras químicas que los componen están diseñadas para obtener propiedades físicas, mecánicas, térmicas o electromagnéticas no alcanzables mediante materiales convencionales.
Tal y como indican desde el CDTI, el desarrollo de estos nuevos compuestos es esencial para mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la eficiencia de sistemas y plataformas que operan en entornos exigentes.
Además, también proporcionan "capacidades diferenciales" en ámbitos críticos para la defensa y la seguridad.
Materiales furtivos
Los materiales avanzados para la reducción de la firma multiespectral se han identificado como una tecnología prioritaria.
Aquí incluyen materiales y recubrimientos dirigidos a reducir la detectabilidad en bandas radar, infrarroja, térmica, acústica o visible, tanto en plataformas como en equipamiento personal.
De esta manera se contribuye a mejorar la supervivencia, la discreción operacional y la eficacia táctica, según explican.
Lo que se busca con el desarrollo de estos metamateriales es conseguir sistemas furtivos, como los cazas de combate de quinta generación.
Gracias a una serie de recubrimientos, pinturas y materiales, los fabricantes consiguen reducir de forma muy importante la firma radar de las aeronaves para que pasen desapercibidas a los radares enemigos.
Además, la composición química y estructura de estos materiales es uno de los secretos industriales más reservados de las compañías dedicadas a la aeronáutica militar.
Otra tecnología prioritaria identificada por el CDTI pasa por el desarrollo de metamateriales y estructuras con funcionalidad electromagnética.
En esta categoría se incluyen materiales y superficies diseñadas para controlar la propagación de ondas electromagnéticas, optimizar la absorción o dispersión radar o mejorar la inmunidad frente a interferencias.
Asimismo, también se recoge que los metamateriales deben habilitar capacidades avanzadas de comunicaciones y sensorización en escenarios complejos.
Dentro de esta tecnología, tendrán especial interés para la defensa aquellas estructuras aplicables a la reducción de firma y la protección selectiva de sistemas terrestres, navales, aéreos y espaciales.
Nanomateriales y durabilidad
Dentro de la misma documentación también se recoge como tecnología prioritaria a los nanomateriales multifuncionales de altas prestaciones.
Tal y como explican desde el CDTI, se componen de nanocomposites, nanopartículas funcionales, estructuras grafénicas, cerámicas avanzadas y materiales híbridos.
Todos ellos están orientados a mejorar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas o de resistencia a la abrasión y corrosión.
Las aplicaciones previstas de los nanomateriales son la "resistencia a condiciones extremas de operación".
Estas tecnologías deberán facilitar su integración en componentes estructurales, recubrimientos multifuncionales, blindajes ligeros y protección individual.
Los materiales orientados a la durabilidad, mantenimiento y ciclo de vida se han establecido igualmente como una prioridad para el CDTI en la parte de Defensa.
Dentro de esta categoría, señalan, se contemplarán los materiales auto-reparables, las soluciones con sensorización embebida para monitorización industrial y la estructuras optimizadas para la absorción de vibración e impacto.
Todas ellas contribuirán a una mayor disponibilidad de los sistemas, la reducción de costes de mantenimiento y la mejora global del ciclo de vida.
Fabricación
Por último, se establecen como prioritarias la investigación de tecnologías de fabricación, caracterización y certificación de materiales avanzados.
Se incluyen técnicas de fabricación aditiva —lo que se conoce popularmente como impresión 3D—, procesado avanzado de metaestructuras, caracterización electromagnética, mecánica y térmica en condiciones operativas.
Asimismo, también se impulsará el empleo de metodologías digitales como gemelos digitales, diseño inverso o ingeniería basada en modelos; con el objetivo de facilitar la reproducibilidad, la escalabilidad y la certificación de materiales avanzados aplicados a defensa.