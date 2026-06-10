Italia abre las puertas de su caza de sexta generación a Alemania tras el fracaso del FCAS

El objetivo del GCAP es tener el caza operativo en 2035, adelantándose al calendario previsto del FCAS, mientras otros países como España exploran alternativas.

Alemania aportaría su experiencia industrial al GCAP, mientras que su integración depende de decisiones a nivel gubernamental.

El programa GCAP, liderado por Italia, Reino Unido y Japón, busca sumar nuevos socios para reforzar su desarrollo y financiación.

Italia ha ofrecido a Alemania integrarse en el programa GCAP tras la cancelación del proyecto FCAS de cazas de sexta generación.

La finalización del programa FCAS —protagonizado por España, Francia y Alemania a partes iguales— marca el inicio de una campaña de movimientos y contactos para buscar alternativas.

Alemania ha sido de las primeras en tomar posiciones, incluso con ofertas en el ámbito internacional. El director ejecutivo de Leonardo, Lorenzo Mariani, declaró a Reuters que Berlín podría ser un socio importante para el programa GCAP, en el que participan Italia, Reino Unido y Japón.

Al preguntarle si esta sería una buena oportunidad para plantear a Alemania su integración en GCAP, Mariani explicó que "sin duda sería un socio particularmente válido".

"Desde el punto de vista industrial, Alemania aportaría su experiencia al proyecto", afirmó. La compañía que lideraba la parte alemana del FCAS es Airbus Defence and Space. Indra en España y Dassault en Francia completan el trío.

Mariani, quien fue nombrado como director ejecutivo el pasado abril, dejó claro durante su intervención que a él no le correspondía elegir nuevos socios para el proyecto de aviones de combate de sexta generación.

Se trata, por tanto, de un asunto entre Gobiernos y Ministerios de Defensa que deberían mover ficha próximamente.

El acercamiento entre Roma y Berlín en este tema no es algo realmente nuevo. El año pasado, el ministro de Defensa italiano Guido Crosetto, declaró que otras naciones serían bienvenidas a unirse al programa GCAP.

Desde el otro lado del Canal de la Mancha también ha habido palabras para Alemania. El ministro de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard, dijo el pasado diciembre que todavía estaban abiertos a nuevos socios.

En las declaraciones, realizadas como respuesta a un diputado que planteó la integración de los alemanes, dijo que "como socios, hemos mantenido que seguimos abiertos a que se unan otros".

"Reino Unido y nuestros socios de GCAP, Italia y Japón, están centrados en proporcionar esta capacidad militar vital con rapidez", aseguró.

En parte, este deseo de ampliar el número de países parte de una importante necesidad de financiación de un programa muy complejo de desarrollar y sacar adelante. Hoy por hoy, el objetivo del GCAP es entrar en servicio en 2035, el FCAS tenía la fecha puesta en, mínimo, 2040.

El caza de sexta generación GCAP también se ha enfrentado recientemente a algunos problemas y desde Japón cada vez ven con peores ojos la marcha del proyecto. Sin embargo, el desarrollo está notablemente más avanzado de lo que estaba el FCAS.

Desde España, la ministra de Defensa Margarita Robles aseguró ayer que van a ponerse en contacto con otros países para que el proyecto sea realidad, aunque no avanzó cuáles de los programas que están encima de la mesa podrían cuadrar.

También ayer, un grupo de ocho compañías alemanas lideradas por Airbus anunciaron su alianza para liderar un programa de cazas de sexta generación en el país.