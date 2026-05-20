CSG dispara su cartera de pedidos hasta los 17.000 millones impulsada por el auge del negocio de defensa

CSG redujo su endeudamiento tras salir a bolsa y prevé mantener su crecimiento, apoyado en la alta demanda y nuevos desarrollos tecnológicos como munición antidron y motores para UAV.

La empresa amplió capacidades industriales y formalizó alianzas en Eslovaquia, Austria y Grecia para fortalecer su producción de munición y sistemas de defensa.

La división Defence Systems de CSG elevó su facturación un 26,5 %, destacando la demanda militar en Europa, Norteamérica y el Sudeste Asiático.

CSG incrementa su cartera de pedidos hasta los 17.000 millones de euros, impulsado por el aumento global en el negocio de defensa.

CSG, grupo matriz de la andaluza Fábrica de Municiones de Granada, consolida su expansión en plena aceleración del mercado internacional de defensa. La compañía cerró el primer trimestre de 2026 con una cartera de pedidos de 17.000 millones de euros y unos ingresos de 1.540 millones, un 13,8 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento del grupo estuvo especialmente apoyado en la evolución de su división Defence Systems, cuya facturación aumentó un 26,5 %, en un contexto marcado por el incremento de la demanda militar en Europa, Norteamérica y el Sudeste Asiático.

La compañía, presidida por Michal Strnad, registró además un beneficio operativo (EBIT) de 372 millones de euros, con un margen estable del 24,1 %, mientras mantiene abiertas oportunidades comerciales en negociación valoradas en otros 27.000 millones de euros.

Durante el trimestre, CSG avanzó en la ampliación de sus capacidades industriales y en la integración vertical de procesos productivos, una de las líneas estratégicas del grupo para reforzar el control de su cadena de suministro y reducir costes. Entre enero y marzo, la capacidad propia de producción de munición de gran calibre —artillería y carros de combate— superó las 800.000 unidades.

La empresa también formalizó varios movimientos industriales relevantes en Europa. Entre ellos, la creación en Eslovaquia de una nueva planta de cargas propelentes MACS mediante una joint venture entre ZVS Holding y EURENCO, así como la adquisición del 49 % de Hirtenberger Defence Systems, en Austria, operación con la que amplía su cartera de sistemas de mortero y munición.

Además, CSG puso en marcha una sociedad conjunta en Grecia con una duración de 25 años para producir munición de 155 milímetros en Lavrio, mientras prevé iniciar en el segundo semestre de 2026 la fabricación de componentes base bleed.

Fuerte crecimiento

Michal Strnad, presidente y consejero delegado del grupo, aseguró que la compañía mantiene “un fuerte ritmo de crecimiento” y destacó la elevada demanda en los principales mercados internacionales. “En Defence Systems estamos transformando una cartera récord en contratos ejecutados y seguimos ganando negocio a gran velocidad”, afirmó el directivo.

Strnad subrayó además que las últimas adjudicaciones incluyen proyectos vinculados a vehículos militares, sistemas de defensa aérea y munición en países de la OTAN, Norteamérica y el Sudeste Asiático.

En paralelo, el grupo detecta una recuperación del mercado civil estadounidense en su división Ammo+, especialmente desde el final del primer trimestre. Según explicó el ejecutivo, el aumento de la demanda ha obligado a ampliar tanto la plantilla como la capacidad productiva.

La compañía también avanza en nuevos desarrollos tecnológicos vinculados a capacidades emergentes. Entre ellos figura munición antidron de pequeño calibre ya probada con fuerzas armadas y actualmente en fase de escalado industrial, además de un programa de motores turborreactores para UAV y misiles.

En el plano financiero, CSG redujo su ratio de endeudamiento neto hasta 1,3 veces EBITDA gracias a los recursos obtenidos tras su salida a bolsa, reforzando así su capacidad para abordar futuras inversiones y adquisiciones.

El grupo confirmó sus previsiones para el conjunto de 2026 y reiteró sus objetivos de crecimiento a medio plazo. “Los factores estructurales que impulsan la demanda de las soluciones de CSG son sólidos y continúan intensificándose”, señaló Strnad.