EEUU contará con una flota de 450 buques de cara a la próxima década para disputar con China la hegemonía en el Pacífico

Washington busca restaurar su dominio en el Indopacífico ante el rápido crecimiento de la flota china, modernizando tanto su capacidad industrial como tecnológica.

El plan introduce 83 sistemas marítimos no tripulados y prioriza una producción naval distribuida que involucre a toda la industria estadounidense.

El Pentágono apuesta por submarinos de la clase Columbia y variantes avanzadas de la clase Virginia, reforzando la disuasión nuclear y las capacidades de ataque.

El tablero de ajedrez geopolítico en el océano Pacífico está experimentando una transformación sin precedentes que evoca los años más tensos de la Guerra Fría. Bajo el ambicioso objetivo de alcanzar una flota de 450 buques para la próxima década, Estados Unidos ha puesto en marcha una maquinaria estratégica y militar diseñada específicamente para neutralizar el ascenso naval de China.

Este proyecto, detallado en el Plan de Construcción Naval2026, no representa únicamente un incremento numérico, sino una redefinición absoluta de cómo se entiende el combate marítimo en el siglo XXI.

Washington ha comprendido que la hegemonía ya no se sostiene solo con la presencia, sino más bien con una combinación de masa crítica, tecnología disruptiva y una capacidad industrial que debe despertar de su letargo para competir con el ritmo de producción de los astilleros orientales.

La proyección de pasar de 395 buques en 2027 a los 450 previstos para 2031 marca un hito histórico al integrar por primera vez sistemas autónomos como pilares estructurales de la fuerza naval. El Pentágono ya no visualiza la US Navy como un grupo de unidades aisladas, sino como un ecosistema de combate distribuido y resiliente.

Esta nueva arquitectura naval se apoya en una dualidad estratégica: mantener el poder devastador de los activos tripulados tradicionales mientras se despliega una red masiva de sensores y plataformas no tripuladas.

El tiempo apremia dado que China posee actualmente la flota más grande del mundo en número de unidades y mantiene una cadencia de lanzamientos de destructores y fragatas que ha obligado a los líderes militares estadounidenses a replantearse la supervivencia en escenarios de alta intensidad, especialmente en las aguas que rodean a Taiwán.

En el corazón de esta expansión se encuentra la prioridad absoluta de la disuasión submarina. La Marina de Estados Unidos está destinando inversiones astronómicas para asegurar su ventaja bajo la superficie, considerada el activo asimétrico más valioso frente a Pekín.

El destructor Ted Stevens durante sus pruebas de mar previas a su entrega a la US Navy HII

El programa de submarinos de la clase Columbia se erige como la pieza clave de la tríada nuclear, con un presupuesto que supera los 62.000 millones de dólares (52.900 millones de euros, al cambio actual) para garantizar que la capacidad de respuesta estratégica permanezca inalterable hasta bien entrada la década de 2080.

Complementando esta fuerza, los submarinos de ataque de la clase Virginia recibirán un impulso significativo. Las nuevas variantes del Bloque V, equipadas con módulos de carga avanzada para misiles Tomahawk y armas hipersónicas, están diseñadas para operar dentro de las zonas de exclusión chinas, realizando tareas de inteligencia y ataques de precisión en entornos donde la vulnerabilidad de los buques de superficie es extrema.

No obstante, la superficie también verá innovaciones que parecen sacadas de una nueva era de acorazados. El desarrollo de los futuros acorazados de propulsión nuclear BBGN, conocidos como clase Trump, representa uno de los giros conceptuales más audaces en décadas.

A diferencia de los destructores convencionales, este gigante está pensado para el combate sostenido de alta intensidad, ofreciendo una capacidad de generación de energía y una carga útil que permitirán integrar armas de energía dirigida y sistemas de defensa antimisiles de última generación.

Sistemas no tripulados

La verdadera revolución del plan reside en la integración formal de 83 sistemas marítimos no tripulados para principios de la próxima década. La lógica operativa ha cambiado tras observar los conflictos recientes, donde drones y sistemas de bajo coste han puesto en jaque a plataformas multimillonarias.

Estados Unidos busca ahora dispersar su poder de combate. Así, en lugar de concentrar toda su capacidad en unos pocos buques de alto valor, el objetivo es inundar el teatro de operaciones con una red interconectada de vehículos de superficie y submarinos autónomos.

Estos sistemas actuarán como ojos y oídos adelantados, realizando tareas de guerra electrónica, reconocimiento y señuelo, ampliando el alcance de los sensores de la flota y complicando enormemente los cálculos de puntería del adversario.

Este esfuerzo bélico requiere, necesariamente, una movilización industrial que Estados Unidos no ha visto en generaciones. La estrategia reconoce que la competencia con China es tanto una carrera tecnológica como una batalla de capacidad fabril. El plan contempla una inversión superior a los 305.000 millones de dólares (260.000 millones de euros) solo para la construcción de la fuerza de combate entre 2027 y 2031.

El portaaviones USS Gerald R. Ford llega a la bahía de Souda (Grecia). Reuters

Además, se busca descentralizar la producción naval, pasando de un modelo donde sólo unos pocos centros dominan la construcción a un sistema distribuido que aproveche toda la base industrial nacional. La meta es que la producción naval distribuida alcance el 50 % de la capacidad total, incorporando inteligencia artificial en los procesos de fabricación y modernizando los astilleros para sostener una guerra prolongada.

Finalmente, la logística y la proyección terrestre a través del Cuerpo de Marines cierran el círculo de esta estrategia integral. El plan de 450 buques no olvida la necesidad de sostener operaciones a distancias inmensas, reforzando la flota de buques cisterna y transporte estratégico.

Mientras tanto, el rediseño de las fuerzas anfibias busca una mayor agilidad en las zonas litorales, preparando a las tropas para una guerra de movimientos rápidos entre islas.

Washington está apostando por una transformación radical que busca restaurar un dominio indiscutible en el Indopacífico, configurando una US Navy que sea capaz de combatir, sobrevivir y prevalecer en el entorno marítimo más disputado y complejo de la historia moderna.