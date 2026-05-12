El secretario general de la OTAN pide a sus miembros más gasto en defensa ante las presiones de Rusia y China

Rutte se mostró optimista sobre el futuro de la OTAN y atribuyó el aumento del gasto en defensa al impacto de la presidencia de Donald Trump.

Advirtió sobre intentos de desestabilización en los Balcanes Occidentales y reafirmó el compromiso de la OTAN para contrarrestar actividades maliciosas.

Rutte destacó la importancia de fortalecer la producción de defensa y el apoyo a Ucrania, subrayando que la vecindad sur de la Alianza es volátil.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a los países miembros aumentar el gasto en defensa ante las amenazas de Rusia y el auge de China.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que los países miembros deben invertir más en defensa debido a que el mundo es "más peligroso", y se refirió a la invasión rusa de Ucrania y a que China está cada vez más "decidida".



"Necesitamos sociedades fuertes, defendidas por fuerzas militares fuertes, porque vivimos en un mundo más peligroso. Rusia continúa librando una guerra de agresión contra Ucrania. China se está volviendo más decidida. Y nuestra vecindad del sur es volátil", afirmó desde Podgorica.



En una rueda de prensa junto al primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, Rutte aseguró que los miembros de la OTAN "deben invertir más en defensa, aumentar la producción en defensa y fortalecer el apoyo a Ucrania".

Además, el secretario general de la Alianza alertó de que "hay elementos que intentan arrastrar a los Balcanes Occidentales hacia el pasado. Quieren interrumpir el progreso y desestabilizar la región".



En ese sentido, prometió que la OTAN está comprometida a contrarrestar cualquier actividad maliciosa en su territorio.

El futuro de la OTAN

Preguntado sobre cómo ve el futuro de la OTAN después de que la Casa Blanca haya cuestionado el nivel de compromiso estadounidense con la Alianza, Rutte le ha restado importancia asegurando que, sin Trump, el resto de países no habría elevado su gasto en defensa.

"En cuanto al futuro de la OTAN, soy extremadamente optimista. Y lo soy a causa del presidente Trump. Porque miren lo que ocurrió el año pasado", ha indicado, señalando que en 2025 todos los Estados miembro, incluidas economías grandes como Canadá, España, Bélgica e Italia, elevaron el gasto en defensa hasta el 2% del sus respectivos PIB.

Para Rutte, "la reelección del presidente Trump jugó un papel muy importante en esto", ya que la OTAN en su conjunto también acordó en la última cumbre de La Haya "avanzar hacia el 5% del gasto en defensa, incluyendo un 3,5% destinado a defensa básica".

Dicho esto, ha aseverado que la base industrial de defensa de la OTAN "es excelente", pero que "no produce suficiente, ni en Estados Unidos ni en Europa".

"Es un problema común al que nos enfrentamos y en el que tenemos que trabajar conjuntamente con nuestras industrias de defensa a ambos lados del Atlántico", ha proseguido en su explicación.



También adelantó que en la cumbre de Ankara, que reunirá a los jefes de Estado y Gobierno los próximos 7 y 8 de julio, la Alianza demostrará que está cumpliendo y "brindando seguridad a mil millones de personas a ambos lados del Atlántico".