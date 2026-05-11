Netanyahu afirma que prescindirá de la financiación para cooperación militar de EEUU en diez años

Netanyahu señala la necesidad de contrarrestar la amenaza de drones y desmantelar infraestructuras nucleares iraníes como prioridades para la seguridad del país.

Israel invertirá cerca de 100.000 millones de euros en la compra de aeronaves F-35 y F-15IA y en la producción de municiones nacionales.

El primer ministro israelí busca la independencia armamentística y reducir la dependencia de países extranjeros, en línea con un ambicioso programa de rearme.

Netanyahu anuncia que Israel pretende prescindir de la financiación militar estadounidense, eliminándola gradualmente en la próxima década.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pretende lograr la independencia económica de Estados Unidos en términos de cooperación militar.

"Quiero reducir a cero el apoyo financiero estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3.800 millones de dólares al año", afirmó el propio Netanyahu en una entrevista en la CBS.

Durante su intervención también hace referencia a que se lo ha dicho al presidente estadounidense Donald Trump y a los ciudadanos israelíes. "Se quedaron con la boca abierta", ha afirmado.

"Creo que es hora de que nos desacostumbremos al apoyo militar restante", ha dicho, tal y como recoge Efe.

Cuando le preguntaron por los plazos, Netanyahu afirmó que su idea es eliminar esa financiación de forma gradual "a lo largo de la próxima década".

"Quiero empezar ahora, no quiero esperar al siguiente Congreso", ha adelantado, "podría disminuir muy rápido".

Netanyahu declaró también que la guerra en Irán "ha conseguido mucho, pero no ha finalizado". E hizo referencia al uranio enriquecido que acumula Teherán y a las infraestructuras relacionadas con el programa nuclear que, según el primer ministro israelí, "deben ser desmanteladas".

Afirmó que la solución al asunto del uranio es "ir y sacarlo" de Irán, también apuntó a que Trump le ha confirmado que quiere "ir allí", posiblemente mediante un acuerdo, y que es "una misión tremendamente importante".

Programa de rearme

Israel se encuentra inmerso en un importante programa de rearme tras la finalización de la guerra contra Palestina en Gaza y en plena tensión con Irán —que no termina de resolverse— y contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Uno de sus últimos anuncios pasa por la compra de aeronaves F-35 de Lockheed Martin y F-15IA de Boeing, como parte de un programa más amplio que se estima alcanzará los 100.000 millones de euros.

El acuerdo tiene el objetivo de "fortalecer la preparación ante una década exigente para la seguridad de Israel", tal y como informó el Comité Ministerial de Adquisiciones.

Más allá de las aeronaves, Netanyahu afirmó que gran parte de los 100.000 millones se destinará a la producción de municiones dentro de Israel.

Asimismo, apuntó a que están trabajando por la "independencia" armamentística, para así no requerir del apoyo o la colaboración de "países extranjeros" en los próximos años. Unas declaraciones que van en la misma línea que las más recientes realizadas a la CBS.

Netanyahu también se refirió a la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar la "amenaza de los drones", un vector de ataque que está generando importantes problemas a las FDI en el frente que mantiene con Hezbolá.