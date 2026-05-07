La colaboración entre ambas empresas combina la experiencia de Urovesa en vehículos tácticos y la de Navantia en sensorización avanzada y sistemas de combate.

Este acuerdo supone una evolución tecnológica respecto a la primera fase del proyecto iniciada en 2014, ampliando la escala y capacidades del programa.

El sistema SERT, basado en un pedestal optrónico sobre mástil desplegable, mejora la capacidad de reconocimiento y discreción de los vehículos Vamtac ST5.

Urovesa y Navantia integrarán 100 sistemas SERT en los nuevos vehículos VERT del Ejército de Tierra entre 2026 y 2030.

Las empresas Urovesa y Navantia han sellado un acuerdo para la integración de un centenar de sistemas de Exploración y Reconocimiento Terrestre (SERT) en las unidades correspondientes a la segunda fase del programa del Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) del Ejército de Tierra.

Dicho proyecto, adjudicado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) a Urovesa como contratista principal, representa una consolidación definitiva de la capacidad de España para desarrollar plataformas de combate de alta complejidad técnica y operativa.

El núcleo de esta capacidad reside en el vehículo 4x4 todoterreno Vamtac ST5, una plataforma de probada fiabilidad fabricada por la compañía gallega, que ahora se ve potenciada por el ingenio tecnológico del astillero público.

El sistema SERT consiste en un sofisticado pedestal optrónico situado sobre un mástil desplegable, diseñado específicamente para misiones donde la discreción es tan vital como la precisión. Esta tecnología no es una apuesta nueva, sino la evolución natural de una primera fase iniciada en el año 2014, durante la cual se entregaron 18 unidades que demostraron un rendimiento excepcional en condiciones reales de uso.

La nueva etapa, prevista para ejecutarse entre los años 2026 y 2030, no solo amplía la escala del programa, sino que introduce avances significativos en el diseño e integración tecnológica para responder a los retos actuales y futuros de las operaciones terrestres.

Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestres Ejército de Tierra

Mientras que Urovesa aporta su dilatada trayectoria en el diseño de vehículos tácticos, garantizando movilidad extrema, protección robusta y un apoyo logístico integral al ciclo de vida del producto, Navantia traslada su vasta experiencia en sistemas de sensorización compleja y arquitecturas de combate del ámbito naval al dominio terrestre.

Esta unión permite que el VERT cumpla con su premisa fundamental de ver sin ser visto, operando dentro de los Grupos de Caballería del Ejército de Tierra para misiones de reconocimiento en profundidad y seguridad táctica.

El vehículo actúa como un nodo avanzado de información que beneficia directamente a la Brigada a la que apoya, proporcionando un radio de acción superior y una capacidad de respuesta inmediata ante fuerzas enemigas o en contacto con la población.

Desde un punto de vista técnico, la segunda fase del programa VERT aborda desafíos críticos como la digitalización completa de la plataforma y la implementación de comunicaciones seguras que garantizan la interoperabilidad. La arquitectura modular y escalable del vehículo permite la integración de sensores de última generación y sistemas avanzados de gestión de la información, lo que maximiza la protección de la tripulación y la eficacia en el cumplimiento de la misión.

Más allá de las fronteras nacionales, el VERT se posiciona como una solución sumamente atractiva para el mercado internacional, ofreciendo a otras naciones una plataforma adaptable e interoperable para modernizar sus capacidades de exploración.