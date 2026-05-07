Robles sitúa la cooperación marítima como clave para la estabilidad económica, energética y la seguridad global

España reafirma su compromiso con la seguridad marítima global mediante su participación en operaciones internacionales como ‘Sea Guardian’, los Grupos Navales Permanentes de la OTAN y la misión europea ‘Atalanta’.

En el foro CHENS-26 en Madrid, Robles y altos mandos navales insisten en que ninguna armada puede actuar sola y subrayan la importancia de reforzar la cooperación internacional.

Más del 80% del comercio mundial depende del transporte marítimo y hasta el 99% del tráfico global de datos circula por cables submarinos, lo que hace crítica la seguridad en el mar.

La cooperación entre marinas se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la estabilidad económica, energética y la seguridad global en un entorno cada vez más competitivo. Así lo ha subrayado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su intervención en el foro ‘Chiefs of European Navies Meeting’ (CHENS-26), que reúne en Madrid a 35 jefes navales junto a representantes de países aliados y organizaciones internacionales.

Robles ha advertido de la creciente relevancia estratégica del ámbito marítimo, que “ya no es solo un espacio de operaciones navales”, sino un escenario donde convergen la seguridad, el comercio, la energía, la conectividad digital y la competencia geopolítica. Algo que se está viendo actualmente en el estrecho de Ormuz y la guerra en Irán.

Más del 80% del comercio mundial depende del transporte marítimo y entre el 95% y el 99% del tráfico global de datos circula por cables submarinos, lo que convierte la seguridad en el mar en un factor crítico para la economía y el bienestar. En este escenario, Robles ha insistido en que “ninguna Armada puede actuar de forma aislada”.

Ante este contexto, la ministra ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia, la adaptabilidad y, sobre todo, la cooperación entre aliados. Asimismo, ha apelado a reforzar la interoperabilidad y el intercambio de información para construir un entendimiento común de los riesgos.

La ministra ha reafirmado el compromiso de España con la seguridad marítima internacional, reflejado en su participación en operaciones como ‘Sea Guardian’, los Grupos Navales Permanentes de la OTAN, la misión europea ‘Atalanta’ en el Índico o las Presencias Marítimas Coordinadas en el Golfo de Guinea.

Importancia del CHENS-26

Este foro anual, cuya celebración es rotatoria entre los países participantes, constituye un espacio de alto nivel para el diálogo estratégico en el dominio marítimo, y en él se identifican riesgos comunes y se refuerzan los mecanismos de cooperación entre marinas.

Su relevancia ha crecido en los últimos años, en paralelo a la transformación del dominio marítimo en un espacio clave para la seguridad y la prosperidad.

Imagen de los participantes en el foro ‘Chiefs of European Navies Meeting’ (CHENS-26). Armada

El almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), ha advertido de que “los desafíos al orden internacional exigen una respuesta coordinada” y ha subrayado el momento estratégico actual, marcado por la necesidad de reforzar la cooperación entre aliados.

Piñeiro también ha destacado la dimensión internacional del encuentro, con la participación de socios iberoamericanos y representantes de la UE, la OTAN y Estados Unidos, y ha insistido en que la coordinación entre países y organizaciones es “más necesaria que nunca” para garantizar la libertad de navegación, defender el derecho internacional y preservar la seguridad en la mar.