Polonia acelera su rearme y aspira a tener el mayor Ejército de Europa en 2030 con unos 500.000 efectivos

Polonia busca fortalecer su papel como bastión militar del flanco oriental de la OTAN y socio clave de Estados Unidos en Europa.

El gobierno polaco impulsa la modernización militar con adquisiciones masivas de armamento estadounidense y surcoreano, como tanques Abrams, cazas F-35 y baterías Patriot.

El país destina el 4,3% de su PIB a Defensa en 2025 y busca alcanzar el 5% en 2030, adelantando el objetivo de la OTAN.

Polonia planea elevar sus Fuerzas Armadas a 500.000 efectivos en 2030 para convertirse en el mayor Ejército terrestre de Europa.

La amenaza rusa ha convertido a Polonia en el líder indiscutible del gasto OTAN: en 2025 destinó el 4,3% de su PIB a Defensa —unos 38.800 millones de euros—, por delante de Lituania (4%), Letonia (3,74%) y Estonia (3,42%), con el claro objetivo de erigirse en la principal potencia terrestre europea esta década.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este miércoles un ambicioso plan para elevar las Fuerzas Armadas hasta los 500.000 efectivos y reforzar la presencia militar estadounidense en el país, en plena redefinición estratégica de la OTAN frente a Rusia.

Durante su intervención en la conferencia Defence24 Days celebrada en Varsovia, el ministro aseguró que la ampliación del despliegue militar de Estados Unidos en territorio polaco constituye “un objetivo estratégico”. “Sin tropas estadounidenses no hay una Europa segura”, afirmó.

La declaración llega en un momento especialmente sensible para la arquitectura de seguridad europea. El Pentágono ha iniciado la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses de bases situadas en Alemania, un movimiento que Varsovia interpreta como una oportunidad para reforzar su papel como principal plataforma militar aliada en el flanco oriental de la OTAN.

Algunos líderes republicanos de EEUU han propuesto que las tropas no salgan de Europa, sino que se reubiquen en el flanco este (Polonia) para no debilitar la disuasión contra Rusia.

Pero el gran salto estratégico polaco no se limita a la presencia aliada. El Gobierno de Donald Tusk quiere construir el Ejército más numeroso de Europa en 2030. El plan contempla alcanzar los 500.000 militares, divididos entre 300.000 soldados profesionales y 200.000 reservistas de alta disponibilidad.

5% del PIB en 2030

En esa línea, Kosiniak-Kamysz pidió adelantar al año 2030 el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa, cinco años antes de lo acordado por la OTAN en la cumbre de 2025.“No tiene sentido esperar hasta 2035. Debemos alcanzar el 5% antes porque después podría ser demasiado tarde”, sostuvo.

Polonia ya lidera el esfuerzo militar de la Alianza Atlántica en términos relativos. Según datos oficiales, Varsovia destinó alrededor del 4,7% de su PIB a defensa en 2025 y prevé elevar esa cifra al 4,8% en 2026, con un presupuesto récord cercano a los 50.000 millones de euros, un 40% superior al del ejercicio anterior.

Un tanque M1 Abrams de Polonia Ministerio de Exteriores de Polonia Omicrono

Ese aumento del gasto está permitiendo acelerar uno de los programas de modernización militar más ambiciosos de Europa, con adquisiciones masivas de armamento estadounidense y surcoreano, incluyendo carros Abrams y K2, sistemas HIMARS, cazas F-35 y baterías Patriot.

Precisamente sobre este último sistema, el titular de Defensa anunció que Polonia ha solicitado trasladar a Europa parte de la producción de los lanzadores Patriot estadounidenses, una iniciativa en la que Varsovia considera tener un “interés prioritario”.

“OTAN 3.0”

Asimismo, el ministro defendió el concepto de “OTAN 3.0”, una propuesta impulsada desde Washington que plantea un nuevo reparto de responsabilidades entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

En concreto, propone retornar a los principios de la “OTAN 1.0” de la Guerra Fría, pasando del burden sharing (reparto de cargas) al burden shifting (traslado de cargas), con Europa asumiendo la responsabilidad principal de su defensa convencional frente a Rusia.

La iniciativa ha despertado críticas entre algunos expertos internacionales, que temen una Alianza “a distintas velocidades”, con diferencias crecientes en acceso a inteligencia, tecnología o capacidades estratégicas.

Soldados polacos durante unas maniobras militares en Lituania.

Kosiniak-Kamysz rechazó esas interpretaciones y aseguró que el modelo busca reconocer el esfuerzo de los aliados que más están invirtiendo en defensa. “No es una OTAN de varias velocidades, sino una OTAN que reconoce a quienes ya están asumiendo responsabilidades”, afirmó.

Con esta estrategia, Polonia busca consolidarse como el gran bastión militar del flanco oriental aliado y, al mismo tiempo, como el socio europeo más relevante para Washington en materia de defensa.

Actualmente, Polonia y Rumanía han emergido como ejes centrales de la disuasión de la OTAN en el flanco oriental, albergando dos pilares del escudo antimisiles de la Alianza: la base de Redzikowo, en Polonia, y la de Deveselu, en Rumanía.

Ambas instalaciones alojan sistemas Aegis Ashore capaces de interceptar misiles balísticos y son fundamentales para la estrategia de contención de Rusia en la región.