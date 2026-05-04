Arquimea y SpeQtral firman un acuerdo para la licencia y comercialización de tecnologías QKD en Europa

El acuerdo busca acelerar el despliegue de soluciones QKD de SpeQtral en Europa mediante cooperación técnica y comercial conjunta con Arquimea.

La tecnología QKD permite el intercambio de claves criptográficas con alta seguridad basada en principios de la mecánica cuántica, protegiendo frente a amenazas actuales y futuras.

Arquimea y SpeQtral han firmado un acuerdo para comercializar y desarrollar tecnologías de distribución cuántica de claves (QKD) vía satélite en Europa.

La tecnológica española Arquimea acaba de anunciar la firma de un acuerdo de intenciones con SpeQtral, compañía con sede en Singapur, para la colaboración en el ámbito de la distribución cuántica de claves (QKD) vía satélite en Europa.

La distribución cuántica de claves es una tecnología que permite el intercambio de claves criptográficas con un nivel de seguridad basado en los principios de la mecánica cuántica.

Proporciona "una protección sin precedentes frente a amenazas actuales y futuras", incluidas aquellas derivadas de la capacidad de computación de los ordenadores cuánticos que plantean un importante desafío para los estándares de cifrado actuales.

El acuerdo, según han explicado, tiene como objetivo acelerar el desarrollo y el despliegue de esta tecnología de SpeQtral en el mercado europeo mediante la cooperación técnica estratégica con Arquimea, así como su explotación comercial conjunta en la misma región.

Bajo este marco de colaboración, ambas compañías trabajarán conjuntamente para identificar sinergias tecnológicas y de mercado que impulsen la adopción de las soluciones de distribución cuántica de claves satelital de la compañía de Singapur.

Asimismo, con esta firma, también se abre la puerta a "futuras iniciativas de colaboración industrial centradas en el diseño, fabricación y despliegue de sistemas avanzados de comunicaciones cuánticas".

"Este acuerdo con SpeQtral refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de tecnologías de vanguardia para comunicaciones seguras y soberanas en Europa", señaló Ferran Tejada, director general del área de espacio en Arquimea.

"La combinación de capacidades de ambas organizaciones nos permitirá avanzar en la adopción de soluciones QKD basadas en el espacio para comunicaciones operativas protegidas, críticas para gobiernos y empresas", ha afirmado Tejada.

Chune Yang Lum, CEO de SpeQtral, añadió que "nuestra colaboración con Arquimea representa una oportunidad estratégica para ampliar el alcance de nuestras tecnologías de comunicaciones cuánticas en un mercado clave como Europa".

"Juntos, buscamos acelerar la madurez del ecosistema QKD satelital y facilitar su adopción en mercados internacionales".

Tal y como apuntan en un comunicado, el acuerdo "refuerza la posición de ambas compañías como actores clave en el desarrollo de infraestructuras de comunicación seguras y soberanas de nueva generación, y consolida su apuesta por la innovación en los ámbitos espacial y cuántico".