Merz reivindica "una OTAN fuerte y fiable" frente a las nuevas amenazas de Trump de retirar tropas de Alemania

El Gobierno alemán incrementará el gasto en defensa hasta los 133.000 millones de euros en 2027, reforzando así su papel en la seguridad europea y atlántica.

Merz critica la falta de estrategia de salida de Estados Unidos en conflictos como Irán, Afganistán e Irak, y destaca la aportación de las Fuerzas Armadas alemanas a la OTAN.

Estados Unidos mantiene más de 40.000 soldados en Alemania, donde se encuentran bases estratégicas como la de Ramstein y el Mando Superior de EEUU para Europa.

Friedrich Merz, canciller alemán, defiende la importancia de una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable ante las nuevas amenazas de Donald Trump de reducir tropas estadounidenses en Alemania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado confiado este jueves en la fiabilidad de la OTAN, tras unas nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que afirmaba que su país estudia la posible reducción de tropas destacadas en suelo germano, que actualmente superan los 40.000 efectivos.

Ajeno a esas palabras, el canciller alemán, cuyo Gobierno quiere convertir a las Fuerzas Armadas en el mayor ejército convencional de Europa, señaló en el campamento militar de Munster, que la apuesta del rearme alemán tiene como objetivo "una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable".

"Tanto a nosotros como a mí personalmente nos importa especialmente esta asociación transatlántica", subrayó.

Las relaciones entre Merz y Trump no atraviesan su mejor momento. Este miércoles, el presidente Trump reiteró en su cuenta de su red social, Truth Social, que "Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania" y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Estados Unidos mantiene cerca de 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense. Además de la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de EEUU, se encuentra también el Mando Superior de Estados Unidos para Europa (EUCOM) en Stuttgart.

Trump realizó estas nuevas amenazas después de que Merz sostuviera que EEUU carece de una estrategia de salida coherente en el conflicto con Irán y asegurara que la Administración estadounidense había sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

Merz, en sus críticas a EEUU, dijo que "el problema con este tipo de conflictos siempre es el mismo: no solo hay que entrar, sino también salir. Lo vimos de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo vimos en Irak".

Refuerzo alemán

El canciller alemán, aseguró -en una tribuna improvisada y rodeada de equipamiento militar pesado y en el que habían sido colocados un dron aéreo y otro terrestre- que el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas alemanas “no sólo es impresionante, sino que constituye una contribución importante e indispensable a una OTAN fuerte y unida".

"Queremos seguir viviendo en libertad, en paz y en seguridad”, subrayó Merz.

"Este trabajo lo realizamos aquí y también en otros emplazamientos estratégicamente importantes de Alemania, codo con codo con EEUU, codo con codo con los socios de la alianza en toda la OTAN", destacó.

Mayor presupuesto

Merz también se refirió al esfuerzo presupuestario que efectúa el país centroeuropeo en materia militar.

"En los últimos 12 meses, el Gobierno federal ha realizado grandes esfuerzos para reforzar la seguridad de Alemania", destacó antes al hacer alusión al proyecto presupuestario presentado la víspera, en el que el gasto en defensa alcanzará en 2027 un total de 133.000 millones de euros.