La industria espacial española refuerza su protagonismo con su participación clave en la misión Smile

El sector espacial español destinó el 13% de su facturación a I+D+I y las exportaciones representaron el 83% de la facturación consolidada en 2024.

La industria espacial española creció un 14,9% en 2024, alcanzando casi 1.300 millones de euros y generando más de 22.700 empleos.

España tiene un papel clave en Smile, con empresas como Airbus Defence and Space, ALTER, GTD, HV Sistemas y Sener participando en el desarrollo de instrumentos, software y sistemas críticos.

La misión Smile, fruto de la colaboración entre la ESA y la Academia China de Ciencias, estudiará la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre.

La misión Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), fruto de la cooperación entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia China de Ciencias (CAS), tiene previsto su lanzamiento el próximo 19 de mayo desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Vega-C.

Tras el despegue, el lanzador completará sus fases de separación hasta liberar la nave, que desplegará sus paneles solares para iniciar la misión.

El objetivo de Smile es estudiar la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. Será la primera misión en realizar observaciones prolongadas en rayos X de esta región, con seguimientos de auroras de hasta 45 horas. Sus datos permitirán mejorar la predicción de tormentas geomagnéticas y comprender mejor los fenómenos que afectan al lado nocturno de la Tierra.

La participación española en Smile es destacada y abarca múltiples áreas clave. Airbus Defence and Space, como contratista principal de la ESA, ha liderado el consorcio industrial europeo y ha desarrollado el módulo de carga útil (PLM), que integra cuatro instrumentos científicos: el Soft X-ray Imager (SXI), el Ultra-Violet Imager (UVI), el Light Ion Analyser (LIA) y un magnetómetro, todos ellos esenciales para estudiar la interacción Sol-Tierra.

Airbus Crisa ha sido responsable de la Unidad de Control Extendida (ECU), el “cerebro” del PLM, que coordina los instrumentos, gestiona la distribución de energía y el almacenamiento de datos. Su desarrollo, basado en tecnología europea, refuerza la autonomía industrial del continente.

Por su parte, ALTER ha contribuido con el suministro de componentes electrónicos, tareas de ingeniería y campañas de ensayo, fundamentales para garantizar la resistencia de los sistemas a las condiciones extremas del entorno espacial.

GTD ha participado en el segmento terreno desde el Centro Espacial de la Guayana, desarrollando software embarcado y modernizando sistemas críticos del lanzador Vega-C, incluidos los de seguimiento de trayectoria y procesamiento de telemetría.

Además, GTD se encarga de la operación y el mantenimiento de los sistemas informáticos del puerto espacial, asegurando que cada lanzamiento se realice con los niveles de fiabilidad y seguridad exigidos en Europa.

HV Sistemas participa en la misión con el diseño y fabricación del banco de pruebas de la unidad de control del módulo de carga útil (PLM-ECU), así como de un entorno reducido para validar la unidad de memoria. La compañía también ha desarrollado una estación portátil de radiofrecuencia en banda X que permite verificar la correcta recepción en tierra de los datos científicos enviados por el satélite.

También han desarrollado un simulador para la comunicación entre la unidad de control PLM-ECU y la plataforma, que además también podría simular varios instrumentos, y varios simuladores que lo harían respecto al PLM-ECU y los diferentes instrumentos del satélite.

Finalmente, Sener ha desarrollado la antena receptora en banda X del módulo de carga útil, encargada de recibir las señales enviadas a la nave. El sistema ha sido diseñado, fabricado y ensayado íntegramente por la compañía, incorporando soluciones de control térmico pasivo y garantizando su operatividad en el rango de frecuencias requerido.

El diseño de esta antena consta de un elemento radiante, un septum polarizador y una transición de guía de onda (WG) a conector SMA.

Una industria en crecimiento

Según los últimos datos publicados y recogidos en el informe ‘Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2024)’, elaborado por PwC para TEDAE, la industria espacial española facturó en 2024 un 14,9% más que el año anterior, alcanzando casi 1.300 millones de euros.

Además, este sector estratégico generó más de 22.700 empleos y destinó alrededor del 13% de su facturación consolidada a I+D+I.

De igual forma, la contribución del sector Espacio al PIB de España fue de 2.087 millones de euros, equivalente al 1,2% del PIB industrial español en 2024. Cabe destacar la importancia de las exportaciones, que suponen el 83% de la facturación consolidada.