EEUU permite a Marruecos el uso del enlace de datos de la OTAN y adiestra a sus controladores militares

Marruecos finalizó su primer curso conjunto de controladores de ataque terminal (JTAC), clave para coordinar ataques aéreos y minimizar daños colaterales.

Durante el ejercicio African Lion, se realizó la primera prueba de comunicaciones seguras y encriptadas entre fuerzas marroquíes y estadounidenses.

EEUU permite a Marruecos usar el enlace de datos Link-16 de la OTAN, mejorando la interoperabilidad y comunicación segura entre ambos países.

El ejercicio African Lion supone la principal interacción del año entre las Fuerzas Armadas de Marruecos y Estados Unidos. Las maniobras, que comenzaron el pasado 20 de abril y se extenderán hasta el 8 de mayo, tienen el objetivo de aumentar la interoperabilidad al tiempo que se refuerzan las capacidades de defensa compartidas y la cooperación.

Dentro de las actividades ya realizadas entre ambos países se encuentran dos muy importantes para la instrucción, formación y mejora de las capacidades de Marruecos: el uso del estándar de transferencia de datos Link-16 de la OTAN y la finalización del primer curso de cualificación para controladores de ataque terminales.

Comenzando por el enlace de datos de la Alianza Atlántica, las pruebas de interoperabilidad se llevaron a cabo el pasado 3 de febrero como primera aproximación a su uso durante las maniobras African Lion que se realizan actualmente.

Se trata de la "primera prueba de interoperabilidad de comunicaciones seguras encriptadas y enlaces de datos tácticos con una nación socia africana", según explicó la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un comunicado.

Durante la evaluación "se demostró la eficacia de las comunicaciones de enlace de datos seguro Link-16 y se estableció una conexión de voz encriptada de ultraalta frecuencia entre terminales tácticas marroquíes y estadounidenses".

"Mediante estos sistemas, se habilitaron la mensajería de texto y la comunicación de voz, lo que permitió a las fuerzas de ambas naciones comunicarse de forma directa y segura durante el evento", explican desde la Fuerza Aérea de EEUU.

Durante las pruebas de Link-16, se puso a prueba la capacidad de Marruecos para intercambiar de forma segura datos del campo de batalla en tiempo real en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo, "fortaleciendo así el mando y control de la coalición".

Representación esquemática del funcionamiento de Link 16 ViaSat

El sistema Link-16 es el método de comunicación y transferencia de información más importante de la OTAN. Se ha establecido como el estándar preferente para que las diferentes plataformas —aéreas, terrestres y navales— desplegadas compartan información de las operaciones en tiempo real.

Por ejemplo, permite que un buque y una aeronave compartan la posición de los enemigos identificados utilizando sus respectivos radares.

"Esto no es solo un éxito puntual", explicó Babak Kermanshahi, sargento primero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. "Estamos utilizando las lecciones aprendidas como base para construir sobre ellas el evento African Lion de 2027".

La integración del Link-16 "es la clave que permitirá la planificación futura, facilitará el conocimiento de la situación en tiempo real y mejorará el intercambio de datos para una planificación estratégica, operativa y táctica más eficaz con Marruecos", apuntó el propio Kermanshahi.

Controladores terminales

Además del Link-16, este último African Lion ha servido para la finalización del primer curso de cualificación de controlador de ataque terminal conjunto (conocidos por sus siglas en inglés JTAC) de Marruecos.

Esta certificación "entrena a estudiantes marroquíes para dirigir el fuego de aeronaves de combate, artillería y artillería naval desde posiciones avanzadas", ha explicado Therron Bundick, sargento mayor de la Fuerza Aérea de EEUU y jefe de armas y tácticas del 165º Escuadrón de Operaciones de Apoyo Aéreo.

"Estos controladores tienen la autoridad para autorizar los ataques aéreos, garantizando la precisión al tiempo que evitan el fuego amigo y minimizan los daños colaterales", ha afirmado.

Los controladores aéreos de ataque terminal están especializados en dirigir y coordinar la acción de las aeronaves de combate que participan en operaciones de apoyo aéreo cercano. Son piezas de enlace clave entre las aeronaves y el despliegue en superficie para asegurar que el ataque se ejecuta sobre los objetivos establecidos.

Militares de EEUU y aliados posando ante el paso de bombarderos y cazas durante el African Lion Christopher Sanchez US Army

"El primer curso de cualificación JTAC de Marruecos supone un hito histórico para el avance de la interoperabilidad entre aliados", ha asegurado Bundick.

"La participación de Estados Unidos garantiza un entorno de formación riguroso que sentará las bases para el futuro del programa".

Durante el curso se ejecutó un vuelo combinado de dos bombarderos B-52H Stratofortress de Estados Unidos y cuatro cazas F-16 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos sobre el cabo Draa, una zona costera situada al este de la isla de Lanzarote.

"Este tipo de entrenamiento combinado con fuego real nos permite validar nuestras tácticas, técnicas y procedimientos bajo el escrutinio confiable de una fuerza aliada", ha explicado el mayor del Cuerpo de Marines Michael Chevallier. "Refuerza ese compromiso compartido con la excelencia, donde, como decimos, 'el acero afila el acero'".