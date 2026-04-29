Indra desarrollará un radar multibanda 4D para los futuros buques militares de Europa

La iniciativa busca consolidar la soberanía tecnológica europea y proteger los futuros buques militares frente a amenazas como misiles hipersónicos y enjambres de drones.

El proyecto cuenta con una inversión de 42,5 millones de euros, de los cuales 29,4 millones provienen de la Comisión Europea.

El sistema será capaz de operar en varias bandas de frecuencia a la vez, permitiendo vigilancia aérea y de superficie, seguimiento de amenazas y control de tiro.

La Unión Europea ha confiado en Indra para liderar el programa estratégico SHIMBAD (SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator), con el que el continente busca revolucionar la vigilancia naval frente a misiles hipersónicos y ataques masivos de enjambres de drones.

De esta manera, la tecnológica española será la responsable de desarrollar el primer radar multibanda 4D íntegramente europeo. Este sistema está diseñado para equipar a las futuras flotas militares de los países que conforman la UE, con una capacidad de detección sin precedentes.

El proyecto SHIMBAD nace bajo el paraguas del Fondo Europeo de Defensa (EDF) y cuenta con una inversión global estimada en 42,5 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aporta 29,4 millones.

Bajo la coordinación de Indra, un consorcio multinacional trabajará en el diseño y fabricación de un prototipo escalable de antena de barrido electrónico activo (AESA) con tecnología 4D.

Lo que diferencia a este sistema de los radares convencionales es su capacidad para operar de forma simultánea en múltiples bandas de frecuencia, una ventaja operativa que permite realizar, desde una única plataforma, tareas de vigilancia aérea extendida y seguimientos de altísima precisión.

Sobre la relevancia de este hito, María del Mar Pomares, responsable de Desarrollo de Negocio Naval en Cooperaciones UE y OTAN en Indra, ha afirmado que la multinacional se encuentra trabajando en "la arquitectura de lo que será el sensor central de los buques militares europeos del futuro".

Se trata de "un sistema multifunción y multibanda, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, seguimiento de amenazas, apoyo al control de tiro y de operar con gran resistencia frente a interferencias electrónicas", ha detallado Pomares.

La arquitectura del sistema es digital y modular, lo que facilita su integración en las nuevas estructuras de combate colaborativo. Esta versatilidad permite que un solo radar gestione toda la cadena de defensa, desde la detección inicial de una amenaza hasta la intervención final.

Pomares ha subrayado que "todo ello estará integrado en las futuras arquitecturas de combate colaborativo europeas, lo que permitirá alcanzar una consciencia situacional superior, una enorme precisión en la detección y anticipación de la respuesta".

Además, el sistema será especialmente eficaz en operaciones cerca de la costa, donde la capacidad para discriminar objetos pequeños a baja cota frente al ruido interferente del litoral es crítica.

La Armada impulsa firmemente la iniciativa, viéndola como un elemento clave para definir los requisitos operativos de sus futuros buques. Al involucrar a los principales fabricantes de radares del continente, SHIMBAD no solo busca la excelencia técnica, sino también consolidar la soberanía tecnológica europea, reduciendo la dependencia de proveedores externos en un área tan sensible como la vigilancia naval.

La capacidad del radar para guiar múltiples misiles de forma simultánea ofrece, asimismo, una protección robusta contra ataques por saturación, una de las tácticas más temidas en la guerra moderna.

La consolidación de Indra como líder de este proyecto se enmarca en un éxito mayor dentro de la reciente convocatoria del Fondo Europeo de Defensa. La compañía ha sido seleccionada para participar en un total de 15 grandes proyectos de I+D, liderando dos de ellos, lo que la sitúa como la empresa española con mayor presencia y una de las tres principales a nivel europeo.

Con una financiación agregada de 799 millones de euros en los proyectos donde participa, la tecnológica refuerza su papel como motor industrial capaz de coordinar ecosistemas complejos y asegurar la autonomía estratégica de la Unión Europea.