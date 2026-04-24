Escribano, seleccionada en cuatro nuevos proyectos del EDF 2025 centrados en el campo de batalla del futuro

La convocatoria del EDF 2025 ha sido la más competitiva hasta la fecha, con 1.065 millones de euros de presupuesto y 410 propuestas recibidas.

La empresa acumula ya 14 proyectos europeos desde 2021 y mantiene colaboraciones con más de 100 compañías del sector defensa en Europa.

Los contratos adjudicados incluyen FAMOUS 3, LATACC2, SPIRIT y TRIDENT, que abordan áreas como optrónica de combate, conectividad táctica y sistemas avanzados de contrabatería.

Escribano ha sido seleccionada para participar en cuatro proyectos estratégicos del Fondo Europeo de Defensa (EDF) 2025, enfocados en el campo de batalla del futuro.

EM&E Group participa en cuatro proyectos estratégicos de la convocatoria 2025 del Fondo Europeo de Defensa (EDF), consolidándose como un socio de referencia en la búsqueda de la autonomía estratégica de la Unión Europea.

La adjudicación de los contratos FAMOUS 3, LATACC2, SPIRIT y TRIDENT, centrados en el campo de batalla del futuro, no solo supone un éxito comercial, sino también un respaldo a la capacidad técnica de la compañía en uno de los entornos de seguridad más exigentes.

Desde 2021, la firma acumula ya 14 proyectos de defensa europeos, y mantiene una presencia sostenida en programas críticos de combate terrestre. Un hito que coincide con la consolidación de su oficina en Bruselas como centro neurálgico de interlocución con las instituciones de la UE y la OTAN.

La compañía española, fundada por los hermanos Ángel y Javier Escribano, participa en el proyecto FAMOUS 3 (European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems 3), centrado en la certificación de desarrollos tras el éxito de sus fases previas.

Asimismo, SPIRIT (Small Pitch Improved Resolution for Infrared Technology) marca un avance en la optrónica de combate, con el desarrollo de detectores infrarrojos de nueva generación con capacidades inteligentes.

En el ámbito de la digitalización del combate táctico, LATACC2 (Land Tactical Collaborative Combat Phase 2) busca optimizar la conectividad y la interacción entre plataformas colaborativas.

Completa el conjunto TRIDENT (Next Generation Resilient Long-range Counter-battery System), un sistema avanzado de contrabatería que combina inteligencia artificial y fusión de sensores heterogéneos.

Su principal innovación radica en la capacidad de detectar, identificar y transmitir la ubicación de sistemas de artillería enemigos incluso en posiciones pasivas —antes de abrir fuego—, lo que permite una respuesta preventiva y de alta precisión.

Referente en el sector terrestre

El éxito en esta convocatoria no es aislado. Desde 2021, EM&E Group acumula 14 proyectos de defensa europeos, lo que le ha permitido colaborar con más de 100 empresas del continente, y mantiene una presencia constante en algunos de los programas terrestres más relevantes de Europa, como MARTE, FAMOUS y AURIGA.

Esta participación recurrente refuerza su especialización en el ámbito terrestre y consolida su papel en el desarrollo de soluciones de ingeniería que contribuyen a fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa europea.

Con estos nuevos contratos, EM&E Group demuestra su madurez tecnológica y su capacidad para colaborar en consorcios internacionales de gran escala.

Un fondo en cifras récord

EM&E Group logra estos proyectos en la edición más competitiva del EDF hasta la fecha. Con un presupuesto de 1.065 millones de euros, el programa ha recibido 410 propuestas, la cifra más alta desde su creación.

El fondo se confirma así como el gran motor de la I+D militar europea, movilizando tanto a gigantes industriales como a actores tecnológicos ágiles que, como la compañía española, lideran la innovación en el continente.