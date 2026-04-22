La UE gana músculo industrial: 133 operaciones corporativas en sólo 15 meses consolidan el nuevo ciclo militar de la región

España puede beneficiarse de este proceso como polo productivo en sectores como naval militar, aeroestructuras y ciberdefensa.

Las adquisiciones se concentran en empresas de munición, sistemas no tripulados, protección balística y mantenimiento militar, sectores clave tras la guerra de Ucrania.

El 90% de los compradores son europeos, mostrando un esfuerzo por mantener tecnologías y capacidades críticas dentro del continente.

La Unión Europea ha registrado 133 operaciones corporativas en defensa en 15 meses, impulsando su músculo industrial militar.

La Unión Europea ha comprendido una verdad incómoda: no basta con anunciar más gasto militar si no existe una base industrial capaz de transformar ese dinero en munición, sensores, drones, blindados o fragatas. Y cuando no hay tiempo para construir desde cero, la vía más rápida es comprar.

Ese es uno de los mensajes más contundentes del último informe European Defence Market Update, elaborado por Houlihan Lokey. Entre enero de 2025 y comienzos de abril de 2026 se ejecutaron 133 operaciones corporativas, entre fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas, con compañías europeas de defensa como objetivo.

Entre ellos destacan, por ejemplo, la compra de Iveco Defence Vehicles (IDV) por parte de la también italiana Leonardo, mediante el desembolso de 1.700 millones de euros; o la adquisición del astillero Lürssen a manos del gigante alemán Rheinmetall, en una transacción cuyo valor no ha trascendido.

Esta cifra confirma que el rearme continental ya no se juega únicamente en los presupuestos públicos, sino también en los despachos financieros.

Y es que ya no se trata únicamente de incorporar más y mejor armamento, sino que Bruselas y la industria buscan ahora escala, autonomía estratégica y capacidad de producción inmediata.

Vehículo VACIM que construirá Indra tras sellar un acuerdo con Leonardo Indra Indra

Durante décadas, la industria europea de defensa ha vivido fragmentada por fronteras nacionales, duplicidades tecnológicas y escasa ambición industrial conjunta. La guerra de Ucrania, la amenaza híbrida rusa y la incertidumbre estratégica global han cambiado ese paradigma.

Hoy la prioridad ya no es sólo gastar más, sino gastar mejor y producir más rápido. Por eso el mercado corporativo se ha activado con intensidad.

Cada adquisición persigue uno o varios objetivos estratégicos: aumentar la capacidad productiva, asegurar las cadenas de suministro críticas, incorporar tecnologías emergentes, acceder a mercados nacionales protegidos, ganar escala frente a gigantes estadounidenses y acelerar programas que tardarían años en desarrollarse internamente.

La consecuencia es una auténtica carrera empresarial por posicionarse en el nuevo ciclo militar europeo. La mayoría de movimientos se concentran en el segmento medio: compañías especializadas que poseen capacidades escasas y muy demandadas.

En este sentido, el estudio de Houlihan Lokey señala que este tipo de transacciones están protagonizadas por empresas especializadas en componentes aeronáuticos, sistemas de protección balística, electrónica táctica, comunicaciones seguras, mantenimiento militar, sensores y optrónica.

Es decir, se compran los eslabones que permiten producir y sostener la guerra moderna.

Europa compra Europa

Uno de los datos más significativos es que cerca del 90% de los compradores fueron europeos, señal de que el continente quiere preservar dentro de casa sus activos estratégicos.

La lectura política es evidente: los gobiernos europeos observan con creciente recelo que tecnologías sensibles o capacidades críticas terminen absorbidas por grupos externos.

Sin embargo, eso no significa nacionalismo económico puro. Al contrario, aproximadamente el 45% de las operaciones fueron transfronterizas, lo que indica una progresiva integración industrial paneuropea.

En la práctica, significa que empresas alemanas compran en Europa del Este, grupos franceses adquieren tecnología nórdica o fabricantes italianos buscan proveedores centroeuropeos. La vieja Europa de campeones nacionales empieza a mutar hacia una red industrial más integrada.

Munición de 155 mm CSG

Asimismo, las operaciones no se reparten al azar. El dinero se concentra allí donde el conflicto de Ucrania ha revelado carencias urgentes. Así, los fabricantes de munición y las empresas expertas en sistemas no tripulados se encuentran entre las más codiciadas.

Del mismo modo, la protección de cables submarinos, el Ártico, el Báltico y la amenaza rusa han devuelto protagonismo al sector naval europeo. A su vez, la guerra electrónica, las comunicaciones cifradas y la vigilancia ISR forman parte de la nueva primera línea tecnológica.

De igual manera, ante la vejez de las flotas europeas -ya sea en el ámbito naval aéreo y/o terrestre- y la dilatación de los tiempos de entrega de nuevos equipos, el mantenimiento y sostenimiento del material actual es un negocio cada vez más estratégico y rentable.

Sin embargo, a diferencia de otros sectores, los fondos financieros todavía no dominan la consolidación militar europea. Según el informe, representan en torno al 20% de los compradores. La razón es triple: sensibilidad política del sector, riesgo regulatorio y vetos gubernamentales y ciclos industriales largos.

Una oportunidad para España

Este proceso de concentración abre una ventana clara para España. El país cuenta con empresas relevantes en segmentos especialmente demandados, como son el sector naval militar, las aeroestructuras, el mantenimiento aeronáutico, vehículos tácticos, munición, electrónica embarcada y ciberdefensa.

Las compañías españolas pueden convertirse en objetivo atractivo para grupos mayores y, al mismo tiempo, actuar como consolidadores regionales en áreas específicas. Además, si Europa avanza hacia compras conjuntas y cadenas industriales comunes, España podría reforzar su posición como polo productivo del sur europeo.

Las 133 operaciones cerradas pueden ser sólo el comienzo. El mercado anticipa una segunda fase entre 2026 y 2028 marcada por más salidas a bolsa para financiar compras, fusiones entre medianas compañías europeas, entrada de fondos soberanos, un mayor control político sobre activos sensibles y la creación de campeones paneuropeos en drones, munición y construcción naval.