Airbus y la OTAN ya trabajan en el diseño de la versión 'Block 2' del helicóptero NH90

El NH90 ha alcanzado recientemente 500.000 horas de vuelo, consolidándose como un pilar en las operaciones de defensa europeas y con vistas a mantenerse a la vanguardia hasta más allá de 2040.

El estudio de la nueva arquitectura se desarrollará durante dos años y busca garantizar la continuidad industrial y la adaptación a los requisitos de seguridad y capacidad de los países participantes.

La versión Block 2 incorporará una aviónica modular, mayor uniformidad en la configuración y capacidades avanzadas de conectividad y combate colaborativo.

Airbus y la OTAN han firmado un contrato estratégico para iniciar el diseño del helicóptero NH90 Block 2, con mejoras tecnológicas significativas.

La aviación de defensa europea se prepara para dar un salto tecnológico significativo tras la formalización de un contrato estratégico entre la Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN (NAHEMA) y el consorcio NHIndustries -integrado por Airbus, la italiana Leonardo y la británica GKN Aerospace- para iniciar el estudio de la arquitectura del futuro NH90 Block 2.

La actualización del Block 2 introducirá mejoras estructurales profundas y una transformación digital de la aeronave, con el objetivo de que el helicóptero siga siendo el pilar operativo de las fuerzas aliadas europeas más allá de 2040.

Entre las innovaciones más destacadas que se prevé incorporar a la futura versión del NH90 se encuentran la implementación de una aviónica modular que permitirá una mayor flexibilidad operativa, así como una búsqueda de uniformidad en la configuración que facilitará el mantenimiento y optimizará el rendimiento global de la flota.

Asimismo, el proyecto pone un énfasis especial en el desarrollo de capacidades avanzadas en los ámbitos del combate colaborativo y la conectividad, potenciando la cooperación estrecha entre las tripulaciones y los sistemas no tripulados para responder a la complejidad del campo de batalla moderno.

Este estudio de arquitectura se desarrollará durante un periodo de dos años, garantizando la continuidad industrial al apoyarse en los logros alcanzados con el anterior programa Block 1.

El proceso se llevará a cabo de forma paralela a las iniciativas de Tecnologías Europeas de Aeronaves de Rotor de Próxima Generación (ENGRT), guiado siempre por los requisitos de alto nivel definidos por NAHEMA y los países participantes.

El objetivo final de este análisis técnico es proporcionar los resultados críticos necesarios para que las naciones involucradas evalúen y seleccionen las opciones de diseño que mejor se adapten a sus necesidades de capacidad soberana y seguridad a largo plazo.

500.000 horas de vuelo

El NH90 ha alcanzado recientemente el hito de las 500.000 horas de vuelo, una cifra que, según Matthieu Louvot, CEO de Airbus Helicopters, "da testimonio de la madurez y relevancia de este helicóptero".

Louvot ha destacado que, mientras modelos como el Sea Tiger y el NH90 Standard 2 ya son referentes en operaciones navales y tácticas, la firma del Block 2 asegura que el programa "se mantenga a la vanguardia de la defensa europea durante las próximas décadas".

De igual manera, el directivo ha subrayado el compromiso de Airbus y sus socios para adaptar esta plataforma probada a los retos operativos más exigentes del futuro, apoyando a la OTAN en la definición del transporte vertical de los próximos años.