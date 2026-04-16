China trabaja en un sensor cuántico que utiliza la gravedad para detectar los submarinos nucleares de EEUU

Aunque su alcance es aún limitado, China planea integrar estos sensores en una red de vigilancia oceánica para rastrear movimientos submarinos con mayor precisión.

Este sensor es pasivo y no emite señales, lo que impide que los submarinos detectados sepan que están siendo rastreados.

El dispositivo, basado en interferencia cuántica superconductora (SQUID), ha logrado funcionar fuera de entornos de laboratorio en un formato compacto.

Las profundidades de los océanos siempre han sido el mejor aliado y refugio de los submarinos. Los sumergibles de propulsión nuclear, como los de la clase Ohio de la Marina de los Estados Unidos (US Navy), han basado su letalidad en una premisa simple: si no te oyen y no te ven, no existes.

Sin embargo, este paradigma de la guerra silenciosa se enfrenta a un desafío sin precedentes nacido de la física más avanzada. Según la prensa del gigante asiático, la Academia China de Ciencias ha puesto en marcha un proyecto que podría hacer que el océano sea, por primera vez, transparente.

Se trata de un sensor de gravedad cuántico, un dispositivo diseñado para detectar las perturbaciones infinitesimales que la masa de un submarino provoca en el campo gravitatorio terrestre. A diferencia de los radares o sonares, esta tecnología no busca rebotes de sonido ni firmas térmicas; busca el rastro inevitable que deja cualquier objeto pesado por el mero hecho de existir.

La arquitectura de este sistema se basa en el Dispositivo de Interferencia Cuántica Superconductora (SQUID). En esencia, utiliza materiales enfriados a temperaturas extremas para eliminar la resistencia eléctrica, permitiendo efectos de interferencia cuántica de una sensibilidad asombrosa.

Hasta hace poco, estos instrumentos eran piezas delicadas de laboratorio, confinadas a entornos ultraestables. El gran salto dado por los científicos chinos es haber logrado que un sensor del tamaño de un cubículo de oficina funcione fuera de esas condiciones controladas.

Submarino clase Ohio en puerto US Navy

En concreto, los asiáticos han conseguido reducir el "ruido", es decir, las interferencias provocadas por las vibraciones del suelo, el movimiento del mar o los cambios de temperatura, a niveles que rivalizan con instalaciones kilométricas como el LIGO, el observatorio estadounidense que detecta ondas gravitacionales del espacio profundo.

Lograr esa precisión en un formato compacto es un hito de ingeniería que sitúa a Pekín a la vanguardia de la detección cuántica.

La masa no se puede esconder

El punto débil de cualquier contramedida militar es la física básica. Un submarino puede recubrirse de materiales que absorban el sonido o reducir su firma magnética, pero no puede "apagar" su gravedad.

Un gigante de acero de 18.000 toneladas, como lo es un submarino de la clase Ohio, desplaza una masa inmensa que altera el gradiente gravitatorio a su paso.

Esta anomalía gravitatoria es el hilo del que China pretende tirar. El sensor es inherentemente pasivo: no emite señales, no lanza pulsos de sonar ni emite ondas electromagnéticas. Simplemente "escucha" la gravedad.

Esto significa que el submarino detectado nunca sabrá que está siendo observado, eliminando cualquier posibilidad de emitir señuelos o realizar maniobras de evasión basadas en la detección de sensores enemigos.

Un submarino de la clase Ohio US Navy Omicrono

Originalmente, estos sensores fueron concebidos para la prospección de recursos minerales o estudios geológicos subterráneos. Sin embargo, su transición al ámbito militar es lógica en el contexto de la creciente tensión en el Indo-Pacífico.

El plan de China no es utilizar un único sensor sino integrarlo en su ya densa red de vigilancia oceánica. Al combinar estos sensores cuánticos con sus buques de reconocimiento, aeronaves antisubmarinas y redes de sensores en el lecho marino, Pekín aspira a crear una malla de triangulación.

Aunque actualmente un sensor en solitario tenga un alcance limitado, una red de ellos permitiría rastrear patrones de movimiento y posicionar activos de ataque con precisión quirúrgica en el futuro.

Por ahora, no obstante, el dispositivo es un experimento exitoso fuera del laboratorio, pero todavía no posee la sensibilidad extrema requerida para detectar un submarino a largas distancias en el caos del océano abierto. La anomalía gravitatoria disminuye drásticamente con la distancia, lo que sitúa el alcance operativo actual en rangos relativamente cortos.

Sin embargo, el mensaje para el Pentágono es claro: la era de la invisibilidad total está llegando a su fin. La ciencia china asegura estar cada día más cerca de perfeccionar esta herramienta. Si logran aumentar la sensibilidad y miniaturizar aún más el sistema, el océano dejará de ser el escondite perfecto para convertirse en un mapa donde cada gramo de acero cuenta.