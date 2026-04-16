Amper participa en la construcción del nuevo BAC para la Armada suministrando sistemas eléctricos

Amper ya participa en otros grandes programas navales de la Armada, como las fragatas F-100 y F-110, submarinos S-80, Buques de Acción Marítima y el LHD 'Juan Carlos I'.

El contrato forma parte de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa, que incluyen el reemplazo del BAC 'Patiño' y refuerzan la cadena de suministro nacional para la industria naval de defensa.

Elinsa fabricará los cuadros principales de distribución energética, centros de control de motores y la red de accidentes del buque, con entregas previstas entre principios y abril de 2027.

Amper, a través de su filial Elinsa, suministrará sistemas eléctricos clave para el nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) que Navantia construye para la Armada española.

El Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) que construirá Navantia para la Armada española tendrá equipos de la compañía española Elinsa, empresa del Grupo Amper.

Elinsa, dedicada a la gestión y almacenamiento de energía, se ha adjudicado los lotes principales para la fabricación de la infraestructura eléctrica de la embarcación.

Se trata de un contrato que forma parte de uno de los Programas Especiales de Modernización establecidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa publicado por el Ministerio de Defensa hace ahora un año.

En él, se estableció el reemplazo del BAC 'Patiño' mediante la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate basado tanto en el BAC 'Cantabria' como en la última evolución de esta serie, el AAOR (Auxiliary Oiler Replenishment) para la Marina de Australia.

Con esta adjudicación, Amper contribuye a la consolidación de la cadena de suministro nacional para Navantia y la industria naval de Defensa en España, según han remitido en una nota.

Elinsa, por su parte, suministrará estos componentes esenciales para la operatividad de la embarcación, desglosándose la adjudicación en tres ejes de "alta criticidad".

Proporcionará los cuadros principales, que sirven de núcleo de la distribución energética del buque y que tienen una entrega prevista para abril del 2027.

El segundo eje son los centros de control de los motores, sistemas esenciales para la propulsión, maniobrabilidad y servicios del buque. Esta tecnología tiene previsto entregarse en marzo del mismo 2027.

Por último, Elinsa proporcionará la red de accidentes, un equipo de seguridad que deberá estar operativo a principios de ese año.

"Este nuevo contrato forma parte, por tanto, de la estrategia de Amper, orientada a contribuir a la autonomía tecnológica e industrial estratégica de España", indican.

Con este proyecto para el BAC, "la compañía proporciona tecnología a uno de los buques más versátiles de la flota de la Armada", afirman.

El BAC está diseñado para suministrar combustible, víveres y repuestos en alta mar, operaciones logísticas fundamentales, "donde la continuidad del suministro eléctrico es clave para el cumplimiento de sus misiones".

El Grupo Amper ha participado y participa actualmente en algunos de los programas navales más importantes de la Armada.

Tal y como explican, son los encargados de parte de los sistemas eléctricos de las fragatas F-100 y F-110.

En los submarinos clase S-80, participan en los sistemas de adaptación de potencia de la pila de combustible y de los reactores catalíticos para el filtrado y la pureza del aire.

Asimismo, siguiendo con la rama eléctrica, participan en los Buques de Acción Marítima (BAM) y en el buque LHD 'Juan Carlos I'.