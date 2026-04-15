Rusia acusa a Europa de “escalar drásticamente” la guerra por el aumento del suministro de drones a Ucrania

Moscú advierte sobre posibles consecuencias impredecibles y destaca la expansión de infraestructuras industriales para drones en numerosos países europeos.

Reino Unido lidera el apoyo militar con el mayor suministro de drones a Ucrania hasta la fecha, reforzando su industria de defensa y destinando 3.000 millones de libras al programa.

El Ministerio de Defensa ruso señala que varios países europeos han acordado incrementar la producción y transferencia de drones destinados a operaciones en territorio ruso.

Rusia acusa a Europa de escalar la guerra en Ucrania por el aumento del suministro de drones, advirtiendo sobre una mayor implicación europea en el conflicto.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha elevado este miércoles el tono contra las capitales europeas al calificar como una “drástica escalada” los planes para incrementar el suministro de drones a Ucrania. Moscú sostiene que esta estrategia no solo intensifica el conflicto, sino que arrastra progresivamente a los países europeos a una implicación directa en la guerra.

En un comunicado difundido por el departamento de Defensa ruso, las autoridades acusan a los líderes europeos de adoptar decisiones que, lejos de reforzar la seguridad continental, “incrementan el riesgo de confrontación con Rusia”.

Según el texto, varios gobiernos del continente acordaron el pasado mes de marzo aumentar tanto la producción como la transferencia de vehículos aéreos no tripulados destinados a operaciones en territorio ruso.

El Kremlin denuncia que estos planes contemplan un aumento sustancial de la financiación a empresas ucranianas y a sociedades mixtas radicadas en distintos países europeos. El objetivo, según Moscú, es acelerar la fabricación de drones de ataque y sus componentes, consolidando una infraestructura industrial distribuida por el continente.

Desde la perspectiva rusa, este movimiento implica la “transformación progresiva” de varios Estados europeos en una retaguardia estratégica de Ucrania, con implicaciones directas en el equilibrio político-militar regional.

El comunicado va más allá al señalar que los ciudadanos europeos “deben conocer” la ubicación de estas instalaciones industriales, en lo que se interpreta como un intento de aumentar la presión política y social sobre los gobiernos implicados.

Londres lidera el esfuerzo

La advertencia rusa coincide con el anuncio de Reino Unido de un ambicioso paquete de asistencia militar a Kiev. El Ministerio de Defensa británico ha confirmado la entrega de más de 120.000 drones a lo largo de este año, el mayor suministro realizado hasta la fecha por su industria de defensa.

El secretario de Defensa británico, John Healey, afirmó que “en el quinto año de la brutal guerra de Putin, el Reino Unido redobla su compromiso y este año proporcionará a Ucrania el mayor número de drones jamás entregado”.

Drones Malloy T‑150, forman parte del Commando Forces Programme del Reino Unido

El titular de Defensa subrayó además que, “aunque en las últimas semanas la atención internacional se ha centrado en Oriente Próximo, Putin busca que nos distraigamos. Pero los ucranianos siguen combatiendo con enorme valentía, y nada nos apartará de nuestro compromiso de mantenernos a su lado todo el tiempo que sea necesario para asegurar la paz”.

El envío incluye sistemas de largo alcance, plataformas de reconocimiento e inteligencia, drones logísticos y unidades marítimas destinadas a la vigilancia de fronteras. Parte de estos equipos ya ha comenzado a llegar a Ucrania.

La iniciativa se enmarca en el programa anual de ayuda militar británica, dotado con 3.000 millones de libras (unos 3.450 millones de euros), y se complementa con el envío de artillería y sistemas de defensa antiaérea.

Además de su impacto militar, el plan refuerza el tejido industrial de defensa británico, con contratos para compañías como Tekever, Windracers o Malloy Aeronautics, consolidando el papel del sector en la economía nacional.

Un mapa industrial

Según la información difundida por Moscú, las infraestructuras vinculadas a la producción de drones para Ucrania se extienden por múltiples ciudades europeas, incluyendo localizaciones en Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y República Checa, entre otros.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso menciona la presencia de empresas proveedoras de componentes en ciudades de España, Italia, Israel y Turquía, lo que subraya el carácter transnacional de la cadena de suministro.

Advertencias y escalada

Moscú concluye que estas decisiones podrían acarrear “consecuencias impredecibles”, en un contexto marcado por la creciente importancia de los drones en los conflictos contemporáneos.

Convertidos en un elemento central de la guerra moderna, estos sistemas están redefiniendo tanto las tácticas en el campo de batalla como la dimensión industrial del enfrentamiento.

La advertencia rusa refleja un endurecimiento del discurso estratégico en paralelo al aumento del apoyo occidental a Kiev, en un escenario donde la línea entre asistencia militar y participación indirecta continúa difuminándose.