Indra abre en Uruguay un centro tecnológico para proporcionar apoyo al ciclo de vida de sistemas militares y civiles

Desde este centro se darán servicios de soporte, ingeniería y logística a proyectos de defensa y gestión de tráfico aéreo en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La instalación está equipada con tecnología avanzada para mantenimiento, diagnóstico, reparación y recuperación de sistemas electrónicos complejos.

El centro, ubicado en la Base de la Brigada Nº1 de Montevideo, atenderá necesidades de la Fuerza Aérea Uruguaya y proyectará servicios a otros países de la región.

Indra ha inaugurado un centro tecnológico en Uruguay para dar soporte a sistemas militares y civiles en el Cono Sur.

La multinacional española Indra acaba de anunciar la puesta en marcha de un centro tecnológico de servicios y soporte de doble uso (civil y militar) en Uruguay con el objetivo de proporcionar cobertura en el Cono Sur.

A la inauguración del centro, ubicado en la Base de la Brigada Nº1 de Montevideo, acudieron las principales autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya y del Ministerio de Defensa del país. En remoto, también contó con la intervención de José Vicente de los Mozos, CEO de Indra.

Según ha explicado la compañía, se trata de una instalación orientada a reforzar las capacidades de mantenimiento, sostenimiento e ingeniería de sistemas críticos de defensa y gestión del tráfico aéreo.

Desde este mismo centro, la compañía con cuarteles generales en Madrid proporcionará "cobertura a las necesidades de la Fuerza Aérea de Uruguay y proyectará estas capacidades hacia otros países de la región".

El movimiento va enfocado a consolidar "una presencia más cercana y permanente en el Cono Sur para el soporte de sistemas aéreos de misión crítica de alta disponibilidad que son fundamentales para garantizar la continuidad operativa, tanto en el plano civil como en el de la defensa".

La puesta en marcha del centro se inscribe en la estrategia internacional de los In-Service Support Centers (ISSC) de Indra, una red pensada para acercar las capacidades de soporte a los países donde operan sus sistemas, brindar soporte técnico, operativo y de capacitación durante todo su ciclo de vida, reducir los tiempos de intervención y optimizar costes.

"En el caso de Uruguay, el centro atenderá necesidades tanto del ámbito de defensa como del tráfico aéreo, bajo un enfoque de uso dual que refuerza su valor estratégico para el Cono Sur.

En este contexto, Andrés Burghi, director de tráfico aéreo y defensa para el Cono Sur de Indra, afirmó que "con la puesta en marcha de este centro, damos un paso clave en nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de defensa y tráfico aéreo en la región".

Burghi también ha afirmado que trabajarán en el desarrollo de capacidades tecnológicas locales. "Esta instalación posiciona a Uruguay como un referente regional en el soporte a sistemas de alta tecnología, y ejerce un efecto positivo en el tejido industrial" del país.

El centro está equipado con tecnología de última generación, incluidos bancos de pruebas automáticos y capacidades avanzadas de diagnóstico de alta precisión, reparación y recuperación de sistemas electrónicos complejos.

Según Indra, esto permitirá abordar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de obsolescencia tecnológica y sostenimiento en distintos escalones de mantenimiento, garantizando la disponibilidad operativa de los sistemas.

Asimismo, la nueva instalación dará cobertura a proyectos y sistemas en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, concentrando capacidades de ingeniería, mantenimiento y logística para apoyar el ciclo de vida de radares, radios, sistemas de comunicaciones y otros equipos críticos de defensa y gestión de tráfico aéreo.