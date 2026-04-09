Indra firma un acuerdo con Hanwha para participar en programas de vehículos blindados en América Latina

Ambas compañías ya colaboraron recientemente para suministrar un obús autopropulsado sobre cadenas al Ejército español, con previsión de fabricar 128 unidades y crear más de 2.500 empleos.

La alianza fue sellada en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) en Santiago de Chile, donde se presentó el blindado Tigon.

Hanwha aportará las plataformas de los vehículos blindados e Indra integrará sistemas de misión como conectividad y mando, actuando también como coordinador regional.

Indra y Hanwha Aerospace han firmado un acuerdo para desarrollar soluciones de vehículos blindados de nueva generación para las Fuerzas Armadas de Chile y otros países de América Latina.

La compañía surcoreana Hanwha Aerospace y la española Indra han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para promover de forma conjunta soluciones de vehículos blindados para el Ejército de Chile y cooperar en proyectos de defensa en toda América Latina.

El acto de la rúbrica tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), que se celebra estos días en Santiago de Chile.

Dentro de este acuerdo de colaboración, ambas compañías promoverán conjuntamente una solución integrada para el programa de vehículos blindados de nueva generación para las Fuerzas Armadas de Chile.

Hanwha Aerospace aportará las plataformas de los vehículos blindados e Indra se encargará de los sistemas de misión —conectividad, conciencia situacional y sistemas de mando y control, entre otros— y actuará como coordinador regional.

Asimismo, esta alianza contempla una cooperación más amplia en programas de defensa terrestres en otros países de la región.

Uno de los atractivos del stand de Hanwha en FIDAE es el blindado Tigon, que ha tenido su presentación oficial en el país americano en consonancia con el proyecto de modernización de vehículos blindados impulsado por el Ministerio de Defensa Nacional.

Al acto de la firma asistieron Dong Hyeon Kim, responsable del área de sistemas terrestres de Hanwha Aerospace; Domingo Castro Fernández, director de defensa y seguridad para América de Indra; y María Dolores Carrillo Aguilera, directora de desarrollo de negocio de sistemas terrestres de Indra.

Dong Hyeon Kim, responsable del área de sistemas terrestres de Hanwh Aerospace; Domingo Castro Fernández, director de defensa y seguridad para América de Indra; y María Dolores Carrillo Aguilera, directora de desarrollo de negocio de sistemas terrestres de Indra. Cedida

"Indra cuenta con capacidades en electrónica de defensa y con una sólida trayectoria en América Latina que complementan nuestras plataformas de vehículos", tal y como ha explicado Dong Hyeon Kim.

"A través de este memorando de entendimiento, ambas compañías podrán ofrecer un paquete más completo a las fuerzas armadas de la región", aseguró el directivo surcoreano.

"Esta alianza crea un marco óptimo para combinar las tecnologías clave y las áreas de excelencia de ambas compañías en un producto competitivo y de última generación, capaz de responder a una elevada demanda en la región", tal y como señaló Domingo Castro Fernández, director de defensa y seguridad para América de Indra.

Segundo acuerdo

El rubricado en Santiago de Chile es la segunda alianza que firman ambas compañías en las últimas semanas. El pasado 24 de marzo, sellaron un acuerdo para proporcionar un obús autopropulsado sobre cadenas al Ejército de Tierra español.

Este acuerdo responde a uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) más importantes de cuantos ha impulsado el Ministerio de Defensa durante los últimos meses.

Adjudicado a la UTE entre Indra y EM&E (Escribano Mechanical and Engineering), el PEM tiene prevista la incorporación de 128 obuses y sistemas asociados por 4.516 millones de euros.

K9 Thunder MKFI

En este caso, Indra actuará como plataformista —para lo que cerró el acuerdo con Hanwha—, mientras que Escribano está encargada de la parte del armamento.

Según explicaron, a través de la alianza por el obús, Indra y el Ministerio de Defensa se hacen con la autoridad de diseño del obús surcoreano K9.

Este movimiento permitirá la fabricación en España del vehículo y también llevar a cabo las modificaciones necesarias para adaptarlo a los requisitos impuestos por el Ejército de Tierra.

Para llevar a cabo el programa, Indra comprometió una inversión de 130 millones de euros en nuevas capacidades industriales para la concreción del proyecto.

Asimismo, según las expectativas de la compañía liderada por Ángel Simón, el programa va a generar más de 500 puestos de trabajo directos y otros 2.000 indirectos.