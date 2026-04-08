Santa Bárbara Sistemas entregará el primer vehículo de infantería Hunter a Letonia a finales de este mes

El Hunter fue seleccionado tras un proceso competitivo y ha mostrado un rendimiento excepcional en pruebas, reforzando la defensa letona y el flanco oriental de la OTAN.

Más de 130 empresas españolas participan en el programa, destacando la colaboración de Asturfeito, Fyamm, Gutmar y Piedrafita en componentes clave.

El Hunter, basado en la plataforma ASCOD, se fabrica en Trubia (Asturias), con la mitad de las 84 unidades ya en producción y cinco en fase de integración.

Santa Bárbara Sistemas entregará a Letonia el primer vehículo de combate de infantería Hunter a finales de este mes, tras pruebas y formación en Sevilla.

Letonia está a unas semanas de recibir la primera unidad del blindado Hunter. El vehículo, basado en la plataforma ASCOD de GDELS, se está fabricando en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias) y se probará próximamente en las de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El ritmo de fabricación, según indican fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL, se está cumpliendo con creces cuando hace poco más de un año que se firmó el programa.

Si los planes continúan según lo previsto, el primer vehículo saldrá a principios de la próxima semana desde Trubia hacia las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Comenzarán entonces con una serie de exámenes sobre la pista sevillana y el personal de la compañía proporcionará la formación necesaria a los instructores letones.

Una vez finalizada esta fase, la previsión es que la primera unidad del Hunter ponga rumbo a Letonia a finales de este mismo mes.

De las 84 unidades acordadas, aproximadamente la mitad ya se encuentran en producción en Trubia y cinco de ellas en etapa de integración.

Cuando las Fuerzas Armadas letonas recepcionen la primera unidad y la certifiquen, se espera que la cadencia de entregas se incremente con el objetivo de satisfacer la totalidad del programa.

Detalle de la torreta de la unidad de prototipado del Hunter Izan González

Las mismas fuentes apuntan a una posible ampliación del programa dado el éxito que por el momento está cosechando en todo lo relativo al cronograma. Asimismo, se están evaluando otras versiones del vehículo empleando la misma plataforma.

En el caso del Hunter actual, Santa Bárbara Sistemas entrega a Letonia los blindados sin la torreta, que se integran en el país báltico.

Sobre la participación española en el vehículo, desde la compañía apuntan a que más de 130 empresas forman parte del proyecto letón.

Entre ellas están Asturfeito, Fyamm y Gutmar. La primera es la encargada de los depósitos de combustible, la segunda participa en el mecanizado de elementos de alta resistencia y la tercera suministra componentes mecanosoldados.

La madrileña Piedrafita también participa en el programa en la parte de las suspensiones del vehículo de combate de infantería.

Programa Hunter

El Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Hunter es la iteración más reciente de la plataforma ASCOD, la misma que se encuentra operativa en los Pizarro y Castor españoles, entre otros.

"El Hunter ha demostrado un rendimiento excepcional en las pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN", según explicó la compañía.

La elección del modelo se produjo "tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón" y en el que participaron varios actores internacionales.

Uno de los puntos más importantes del Hunter es que el contrato con Letonia se formalizó a principios del año pasado, lo que supone un cronograma muy acelerado respecto a otros programas similares.

A principios de octubre de 2025, Santa Bárbara Sistemas firmó un contrato con el Ejército de Tierra de Letonia para proporcionar el soporte de ciclo de vida al programa Hunter.

Vehículo de combate Hunter. GDELS-SBS

En él se incluyen servicios de ingeniería, suministro de repuestos, soporte al mantenimiento en todos los niveles, formación, presencia operativa en el país y soluciones móviles para el apoyo de la flota.

En una visita realizada a Trubia unas pocas semanas después, el ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, afirmó que "los Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades".

"Los vehículos de combate proporcionan fuerza de fuego a nuestras Fuerzas Armadas, por eso hemos firmado con GDELS uno de los acuerdos más grandes de nuestra historia".

El ministro letón se mostró igualmente satisfecho con el avance de la fabricación de los Hunter y destacó la "solidez" de Santa Bárbara Sistemas como socio.