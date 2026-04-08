Robles confirma que el Ejército de Israel ha detenido durante una hora a un 'casco azul' español en el Líbano

Robles ha pedido a Israel que extienda el alto el fuego también al Líbano y ha criticado que la comunidad internacional acepte excepciones en las negociaciones.

El Ejército de Israel detuvo durante una hora a un militar español que participaba en una misión de paz de la ONU en el sur del Líbano.

El Ejército de Israel mantuvo retenido este martes durante una hora a un militar español que, en el marco de la misión de paz de la ONU, participaba en un convoy logístico en el sur del Líbano, según ha confirmado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La titular de Defensa, que esta mañana ha mantenido una reunión con el embajador libanés en Madrid, ha pedido nuevamente a Israel que detenga su ofensiva contra Líbano, después del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional que no acepte esa excepción.

En declaraciones a los medios tras una reunión en la Embajada de Líbano, Robles ha solicitado a Tel Aviv hacer el alto el fuego "extensivo" a Líbano, y ha afeado que la comunidad internacional "acepte que haya una excepción". "No se pueden aceptar pronunciamientos que dejen a Líbano fuera de la negociación de estos días", ha hecho hincapié.

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