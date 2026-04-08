La neerlandesa Damen bota en Rumanía el portadrones 'NRP D. João II' de la Marina de Portugal

El buque podrá operar durante al menos 45 días en el mar con una dotación básica de 48 personas, llegando a alojar hasta 142 personas en operaciones especiales.

La nueva familia de buques MPSS de Damen puede gestionar drones aéreos, de superficie y submarinos, y presenta un diseño modular que facilita la construcción rápida y el mantenimiento simplificado.

El 'NRP D. João II' destaca por su autonomía tecnológica y capacidad para operar drones navales y aéreos, permitiendo misiones civiles y militares, desde ayuda humanitaria hasta vigilancia marítima.

Damen Shipyards ha botado en Rumanía el buque multipropósito 'NRP D. João II', diseñado para la Marina de Portugal y basado en un concepto desarrollado por la propia fuerza naval lusa.

La compañía neerlandesa Damen Shipyards ha botado este martes en sus astilleros de Galati (Rumanía) el buque multipropósito (MVP) 'NRP D. João II' destinado a la Marinha Portuguesa.

El 'NRP D. João II' se basa en un concepto desarrollado por la propia fuerza naval de Portugal, que buscaba una plataforma naval polivalente y altamente autónoma, capaz de adaptarse a misiones civiles y militares.

El diseño permite operar tanto en aguas tropicales como templadas, siendo adecuado para tareas de investigación oceanográfica, control ambiental, operaciones de ayuda humanitaria, socorro ante catástrofes, vigilancia marítima y misiones de apoyo logístico.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es su grado de autonomía tecnológica, que facilita operaciones prolongadas sin necesidad de apoyo externo constante.

Además, está concebido para incorporar drones navales y aéreos en distintas misiones, reflejando la creciente digitalización y robotización de las operaciones marítimas.

Desarrollo industrial

El contrato para la construcción del buque fue adjudicado a Damen en 2024, tras un proceso de licitación competitivo. Su financiación procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), en el marco del programa NextGenerationEU, gestionado en Portugal por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

El constructor naval ha trabajado estrechamente con sus socios y proveedores para afinar el diseño y acelerar el proceso de producción, según ha destacado la compañía a través de un comunicado.

Ceremonia de botadura del NRP D. João II de la Marina de Portugal Marinha Portuguesa

De esta colaboración ha surgido también una nueva familia de buques de apoyo multipropósito (MPSS) de Damen, con desplazamientos de entre 7.000 y 9.000 toneladas y un equilibrio entre tecnología de grado militar y soluciones estandarizadas para garantizar rapidez, eficiencia y sostenibilidad en la entrega.

Según Bram Langeveld, director comercial de Damen, el nuevo buque "representa una valiosa incorporación tanto para la Marinha Portuguesa como para las operaciones marítimas europeas".

Asimismo, Langeveld ha añadido que la nueva embarcación portuguesa "es el resultado de un enfoque innovador y con visión de futuro para responder a las necesidades navales modernas".

El NRP D. João II rinde homenaje al rey portugués que reinó entre 1481 y 1495, recordado por impulsar la llamada "Era de los Descubrimientos".

Las pruebas de mar del buque están previstas para finales de 2026, tras las cuales se unirá a las fragatas 'NRP Bartolomeu Dias' y 'NRP D. Francisco de Almeida', también construidas por Damen.

Un buque pensado para drones

El Multi-Purpose Support Ship (MPSS) de Damen es una familia de buques de apoyo concebida para responder a los nuevos requisitos de defensa, especialmente al aumento del empleo de sistemas no tripulados en combate y vigilancia.

Se trata de una plataforma multifuncional capaz de gestionar drones aéreos, de superficie y submarinos, al tiempo que asume un amplio abanico de misiones auxiliares.

El buque multipropósito NRP D. João II de Portugal Marinha Portuguesa

La gama MPSS se articula en dos versiones, de 7.000 y 9.000 toneladas de desplazamiento, con esloras de entre 107 y 130 metros, una manga de 20 metros y un calado a popa de 5,10 metros.

De esta manera, el MPSS 7000 tiene unas dimensiones de 107 metros de eslora por 20 de manga y está pensado para operar con una dotación básica de 48 personas.

Asimismo, incorpora instalaciones para hasta 100 efectivos adicionales y alojamiento temporal para otras 42 plazas, por ejemplo en operaciones de ayuda en caso de desastre.

Por su parte, el MPSS 9000, con 130 metros de eslora y 20 de manga, ofrece mayor capacidad operativa y volumetría para equipos y personal.

El buque multipropósito 'NRP D. João II' Marinha Portuguesa

En términos de rendimiento, los MPSS están diseñados para alcanzar velocidades máximas entre 15 y 20 nudos, con un alcance mínimo de 10.000 millas náuticas a velocidad de crucero. Su autonomía con dotación completa es de al menos 45 días en la mar, lo que incrementa de forma significativa la disponibilidad operativa.

Funcionalmente, los buques pueden desempeñar misiones de gestión de drones, apoyo anfibio, respuesta a emergencias y desastres, búsqueda y rescate, apoyo a buceadores, operaciones de rescate de submarinos y operaciones con helicópteros.

Para lograr esta versatilidad, Damen combina equipos de grado militar en los sistemas eléctricos, de comunicaciones y navegación, con tecnología comercial disponible en el mercado en los módulos de misión, que se adaptan a cada perfil operativo.

El diseño modular y el uso extensivo de soluciones estandarizadas permiten una construcción rápida, un mantenimiento simplificado y una plataforma fiable y rentable para los presupuestos de defensa.

Damen estima un plazo de construcción aproximado de 30 meses desde la adjudicación del contrato, lo que refuerza el atractivo del MPSS como solución de apoyo naval de nueva generación.