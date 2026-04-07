Reino Unido garantiza la operatividad de los míticos aviones 'Spitfire' y 'Hurricane' hasta 2035

El contrato unifica y moderniza la gestión logística y técnica, garantizando la operatividad y seguridad de los aviones históricos.

El programa creará ocho nuevos empleos especializados y apoyará a un total de 20 trabajadores en mantenimiento, ingeniería y soporte técnico.

El acuerdo SHIELD implica a un consorcio liderado por Musketeer Solutions y busca preservar el legado histórico de estos cazas de la Segunda Guerra Mundial.

El Reino Unido firma un contrato de 32 millones de libras para mantener en vuelo los aviones Spitfire y Hurricane hasta 2035.

El gobierno británico ha firmado un nuevo contrato valorado en 32 millones de libras para mantener en vuelo los icónicos Spitfire y Hurricane, de la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo, denominado SHIELD (Spitfire & Hurricane Integrated Engineering & Logistics Delivery), permitirá que cinco Spitfires y dos Hurricanes sigan surcando los cielos de Reino Unido hasta al menos diciembre de 2035.

El contrato, adjudicado por el National Armaments Director Group (NAD Group), tendrá como principal responsable a Musketeer Solutions, que encabezará el consorcio BBMF Fighters Industry Group (B-FIG) junto a Kennet Aviation, Cranfield Aerospace Solutions y Retro Track & Air. El grupo reunirá la mejor experiencia británica en mantenimiento, reparación, repuestos y diseño aeronáutico.

Para el ministro de Preparación e Industria para la Defensa, Luke Pollard, esta iniciativa es una forma de mantener viva la memoria colectiva: aseguró que los Spitfire y Hurricane “son verdaderamente icónicos” y recordó que “desde la defensa de los cielos británicos en nuestra hora más crítica, hasta hoy, siguen representando el valor y el heroísmo que llevaron a una victoria histórica”.

Los Spitfire y Hurricane “son verdaderamente icónicos”. Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Según añadió, el contrato permitirá “mantener viva esa llama casi cien años después de la Batalla de Inglaterra”.

El acuerdo no solo preserva el legado histórico, sino que crea ocho nuevos empleos especializados y apoya a un total de 20 trabajadores en ingeniería, gestión logística y soporte técnico.

Para el coronel Andy March, ingeniero jefe del NAD Group, el contrato SHIELD “marca un paso significativo” en la gestión del programa, ya que “unifica una red compleja de contratos previos en una estructura estable y sostenible, capaz de mantener en vuelo a nuestros cazas históricos e inspirar a la próxima generación de aviadores”.

Finalmente, un portavoz de Musketeer Solutions subrayó el compromiso del consorcio con la seguridad operativa y la sostenibilidad de estas aeronaves, destacando que la Battle of Britain Memorial Flight “ocupa un lugar único en la historia del país” y reafirmando el orgullo de la compañía por contribuir a su conservación.

El programa SHIELD refleja además el esfuerzo del Ministerio de Defensa británico por modernizar sus procesos logísticos y mantener los estándares de la Military Aviation Authority (MAA), consolidando capacidades industriales estratégicas dentro del sector aeroespacial nacional.