El grupo CSG se expande en Asia con 2.500 millones en nuevos contratos para la defensa aérea

CSG refuerza así su presencia global en defensa, sumando estos contratos a otros recientes en vehículos blindados y munición en la región asiática.

Excalibur International, filial de CSG, aportará financiación a la exportación y soluciones integrales “llave en mano” para los clientes.

Los acuerdos incluyen baterías completas de defensa aérea multicapa montadas sobre chasis Tatra, formación de personal, apoyo logístico y desarrollo de infraestructuras.

El grupo checo CSG ha firmado contratos por casi 2.500 millones de dólares para suministrar sistemas de defensa aérea a países del sudeste asiático.

El grupo checo CSG, propiedad del empresario Michal Strnad, ha anunciado “uno de sus mayores éxitos empresariales fuera de Europa” desde su creación. A través de su filial Excalibur International, la compañía ha cerrado contratos récord por casi 2.500 millones de dólares para suministrar sistemas de defensa aérea a varios países del sudeste asiático.

Un acuerdo que refuerza el peso de la industria de defensa checa y europea en los mercados globales y consolida a CSG entre los actores destacados en tecnologías avanzadas de defensa aérea.

Los contratos contemplan la entrega de baterías completas de sistemas de defensa aérea multicapa de distintos alcances, montadas sobre chasis Tatra, reconocidos a nivel internacional.

El proyecto incluye además un amplio paquete de servicios que abarca formación de personal, apoyo logístico, suministro de repuestos y desarrollo de infraestructuras, mientras que Excalibur International aportará financiación a la exportación para ofrecer a los clientes una solución integral “llave en mano”. La ejecución de los pedidos se extenderá durante los próximos cuatro o cinco años.

Estos acuerdos suponen una señal clara de que la industria checa y europea es capaz de competir con los grandes actores mundiales incluso en el segmento de la defensa aérea, que exige los sistemas electrónicos y de armamento más avanzados.

Lanzador de misiles montado sobre vehículo blindado.

“Dentro del grupo CSG, Excalibur International opera, entre otras cosas, como una empresa centrada en sistemas integrales de defensa aérea. Estos nuevos contratos en la región asiática confirman la confianza de nuestros socios y se suman a las entregas en curso de estos sistemas”, subrayó Miloš Šivara, director ejecutivo de Excalibur International.

Esto se suma a otros contratos relevantes firmados anteriormente por CSG en la región. Entre ellos figura el proyecto MRAD (Medium Range Air Defense) para el suministro de un sistema de defensa aérea de medio alcance a un cliente del sudeste asiático, en desarrollo durante los últimos años.

Este año, el grupo también ha cerrado contratos récord para la entrega de diversas variantes de vehículos blindados Patriot a través de Excalibur Army, y a finales del año pasado se adjudicó un importante pedido de munición de pequeño calibre que será suministrada por empresas de la división CSG Ammo+.

En paralelo, CSG ha ido ampliando en los últimos años su presencia en sistemas de defensa aérea y tecnologías de radar, con soluciones específicas para la detección de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en respuesta a la rápida evolución de los conflictos armados modernos.

Esta apuesta se refleja igualmente en el actual proyecto de sistemas de defensa aérea multicapa para clientes del sudeste asiático.