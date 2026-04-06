De la Gran Vía madrileña al espacio: así es la constelación de FOSSA para comunicaciones e inteligencia de señales

FOSSA Systems ha sido seleccionada por la aceleradora DIANA de la OTAN y ha firmado una alianza con IENAI para lanzar el primer satélite español con propulsión eléctrica nacional.

Actualmente dispone de 8 satélites en órbita y prevé lanzar hasta 20 más el próximo año, contando con licencia para desplegar hasta 80 satélites y así ofrecer cobertura global.

La compañía desarrolla íntegramente en sus instalaciones satélites que ofrecen conectividad IoT y servicios de inteligencia de señales (SIGINT) para aplicaciones industriales y de defensa.

FOSSA Systems, fundada en 2018 en Madrid, se ha consolidado como una de las empresas líderes en el sector espacial de defensa en España, con 24 satélites lanzados hasta la fecha.

La aceleradora DIANA de la OTAN seleccionó hace unos meses a una serie de compañías con el objetivo de impulsar su exposición a los países de la Alianza y fomentar el desarrollo tecnológico. Dentro de esa lista, entre las seis españolas, está FOSSA Systems.

Fundada en 2018 por un estudiante de 16 años, se ha consolidado como una de las empresas del sector espacial de la defensa más importantes de España y la única que ha lanzado un total de 24 satélites en su historia.

"Todo lo hacemos in-house en nuestras instalaciones de la Gran Vía, en Madrid", afirma Julián Fernández, CEO y cofundador de FOSSA, a EL ESPAÑOL.

"Desde el sistema de potencia hasta los paneles solares, la carga útil de comunicaciones, el segmento de tierra... Una verticalización completa".

Dentro de un edificio en una de las calles más caras de toda Europa se diseñan, desarrollan y fabrican satélites que, una vez lanzados, proporcionan conectividad IoT a activos industriales y redes de defensa de todo el planeta.

Además, una nueva aplicación ha surgido dado el escenario internacional: la inteligencia de señales, conocida popularmente como SIGINT.

El objetivo de FOSSA Systems, para esta rama enfocada a la defensa, es "poder geolocalizar la emisión electromagnética", ya sea las que se generan para producir ataques de jamming o las que emplea un radar para detectar amenazas aéreas.

Fernández señala a la soberanía como clave fundamental en toda la cadena de valor y un aspecto por el que tiene que apostar España.

De vuelta a las comunicaciones, "las Fuerzas Armadas están utilizando Starlink para aplicaciones de defensa", apunta, lo que las convierte en dependientes de un servicio externo que "podrían apagar cuando les apetezca".

Julián Fernández, CEO y cofundador, en la sede de FOSSA en Madrid Cedida

Actualmente, la compañía cuenta con un total de 8 satélites en órbita —el último lanzado el pasado lunes— que les proporciona un tiempo de revisita de entre 8 y 10 horas. El resto, hasta llegar a los 25 del histórico, se ha ido desintegrando en el reingreso atmosférico al finalizar la vida útil estipulada.

Con esta pequeña constelación son capaces de proporcionar velocidades de hasta 5 Mb/s, una conexión suficiente para la transferencia de información básica, pero por debajo de lo requerido para transferencias de archivos pesados o retransmisión en directo de imagen.

Sin embargo, FOSSA se encuentra en plena fase expansiva. "Este año vamos a lanzar media docena de satélites y el año que viene la previsión es que sean 20".

La madrileña cuenta con licencia para desplegar hasta 80 satélites, un número con el que podrían proporcionar cobertura ininterrumpida a sus clientes en todo el planeta.

Según ha explicado Julián Fernández a este medio, se encuentran trabajando en versiones más grandes de los satélites. "De unos 100 kilogramos y del tamaño de una lavadora", explica. "Estos irán para satisfacer las necesidades del sector de la defensa".

Entre sus clientes ya se encuentran algunos Ministerios de Defensa, de los que no puede aportar más detalles por motivos de seguridad, que emplean los satélites para comunicaciones y la inteligencia de señales.

Programa DIANA

La OTAN eligió el pasado diciembre 150 empresas de todos los países de la Alianza para incluirlas en su programa DIANA. En España, las seleccionadas fueron: Vig-Sec Drone, XRF, Atom H2, Kreios Space y FOSSA Systems.

Según explicaron desde la Alianza Atlántica, DIANA conecta empresas con militares, mentores e inversores, acelerando el desarrollo, la validación y la adopción de sus innovaciones. Y un premio de 100.000 euros.

"Los 100.000 euros están muy bien, pero para una empresa con 50 empleados realmente no mueve la aguja", bromea Julián Fernández.

"DIANA lo que te da es acceso a los usuarios OTAN, que es lo que realmente quiere la Alianza con este tipo de iniciativas". Se trata de un impulso "mucho mejor que la recompensa monetaria".

Fernández explica que ya han mantenido varios contactos con administraciones públicas de toda la OTAN, aunque evita dar detalles.

Satélite español, propulsión española

El pasado enero, FOSSA Systems firmó una alianza con la también IENAI para poner en órbita el primer satélite español con un sistema de propulsión eléctrico de igual fabricación nacional.

Si todo va como se espera, la misión de demostración se llevará a cabo a finales de este mismo año empleando una plataforma CubeSat de 10U y más de 10 kilogramos.

A bordo del satélite irá integrado el sistema de propulsión eléctrica Athenea Nano de IENAI, un dispositivo muy compacto que requiere bajo consumo de energía.

Está basado en una tecnología de electropulverización, completamente desarrollada en España, que permitirá la maniobrabilidad de la plataforma en órbita.