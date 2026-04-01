La española Arquimea construirá 264 satélites para una constelación de comunicaciones seguras

Arquimea también participará en la fabricación de estructuras para 18 satélites del escudo antimisiles de Estados Unidos, en colaboración con L3Harris.

Magec proveerá servicios de comunicaciones a gobiernos, defensa, emergencias, infraestructuras críticas y clientes estratégicos, garantizando conectividad resiliente en entornos críticos.

La constelación Magec estará compuesta por satélites en 12 planos orbitales a 900 km de altura, ofreciendo cobertura global y baja latencia.

Arquimea, a través de su filial CanarySat, construirá 264 satélites para la constelación Magec, destinada a comunicaciones seguras en órbita terrestre baja (LEO).

Con la rama espacial para el ámbito de la defensa en pleno auge, algunas compañías españolas han comenzado a tomar posiciones en el panorama mundial.

Una de las compañías más representativas es Arquimea, que, con sólo tres días de diferencia, ha anunciado su participación en dos programas satelitales en Estados Unidos y Europa.

El más reciente consiste en la construcción de la constelación Magec, compuesta de 264 satélites de comunicaciones seguras, por parte de su filial CanarySat.

"Está diseñada como un sistema de banda ancha satelital de alto rendimiento (HTS) y baja latencia" y con el objetivo de reforzar la "posición de Europa como operador de satélites LEO" de forma soberana.

La presentación se llevó a cabo en el marco de la feria internacional Satellite Show 2026, que se celebró en Washington D.C. la semana pasada.

En ella estuvo presente el malagueño Carlos García-Galán, recién nombrado como director de la Moon Base que prepara la NASA para colonizar la Luna de forma permanente en los próximos años.

La constelación estará compuesta por satélites de comunicaciones en órbita terrestre baja (LEO, Low Earth Orbit) empleando la banda Ka, una de las más utilizadas actualmente para llevar a cabo transmisiones de alta velocidad.

Las órbitas bajas de la Tierra ofrecen una latencia significativamente menor que los sistemas en órbitas geoestacionarias. "Permite un enrutamiento más flexible, una mayor redundancia y una mayor resiliencia operativa", explican.

Magec proporcionará servicios de comunicaciones a gobiernos, defensa, servicios de emergencia, infraestructuras críticas y clientes estratégicos del sector privado.

Presentación de la constelación Magec en Washington DC CanarySat

Los 264 satélites que conforman la constelación operarán en 12 planos orbitales a 900 kilómetros de altura, proporcionando cobertura global y alta disponibilidad.

Tal y como explican, cada uno de los satélites dispondrá de una antena activa de comunicaciones y enlaces intersatélites, creando así una red "segura y robusta".

En cuanto al cronograma previsto, Arquimea lleva trabajando en el diseño de la constelación desde 2021 y espera poder finalizar este proceso a lo largo del presente año.

En 2028 llevarán a cabo la primera prueba de concepto con la puesta en órbita de los dos primeros satélites demostradores y completarán el despliegue de la constelación en 2030.

"Su arquitectura distribuida mejora la continuidad, mientras que la integración con sistemas de fibra terrestre y satélites multiórbita permite modelos de conectividad híbridos", aseguran.

La fabricación correrá a cargo de Arquimea, la compañía matriz de CanarySat que cuenta ya con más de 20 años de experiencia y ha participado en más de 220 misiones.

"Este lanzamiento representa un paso decisivo hacia una infraestructura soberana de comunicaciones seguras en el espacio, capaz de responder a los retos actuales y futuros en materia de conectividad crítica", declaró Antonio Abad, CEO de CanarySat.

Magec proporcionará servicios de comunicaciones seguras, incluyendo conectividad resiliente durante catástrofes, enlace seguro entre celdas 5G, comunicaciones punto a punto de alta velocidad para todo tipo de plataformas móviles, así como conexión protegida, garantizando la capacidad operativa en entornos críticos y de alta exigencia.

Escudo antimisiles

Sólo unos días antes, Arquimea anunció que participará en la parte espacial del escudo antimisiles de Estados Unidos. En concreto, en la fabricación de las estructuras de 18 satélites de la constelación Tranche 3 Tracking Layer.

Estos satélites forman parte del programa de Arquitectura Espacial de Guerra Proliferada (PWSA, por sus siglas en inglés) impulsado por la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA) estadounidense.

La compañía española trabajará dentro del contrato adjudicado a L3Harris para el despliegue de los satélites que "contribuirán a la próxima generación de capacidades de detección y seguimiento desde el espacio frente a amenazas avanzadas".

Es uno de los programas de defensa más importantes en los que está inmerso Estados Unidos con el objetivo de detectar y neutralizar misiles hipersónicos y balísticos.

La constelación "mejorará las capacidades avanzadas de sensorización y procesamiento de datos en órbita, contribuyendo a una arquitectura espacial más resiliente y con mayor cobertura global para usuarios de defensa y aliados", según apuntó Arquimea en una nota.