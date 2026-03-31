Robles insiste en que el ataque de EEUU e Israel sobre Irán "está fuera del marco jurídico internacional”

Robles asegura que la decisión española no supone una ruptura del vínculo transatlántico y es coherente con los compromisos internacionales.

El Gobierno español ha cerrado el espacio aéreo a vuelos relacionados con la operación 'Furia Épica', negando el uso de las bases de Rota y Morón.

Robles afirma que España y sus Fuerzas Armadas estarán siempre con sus aliados, defendiendo la paz y rechazando las guerras sin resolución internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica el ataque de EEUU e Israel sobre Irán como unilateral y fuera del marco jurídico internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica el ataque de EEUU e Israel sobre Irán como “unilateral y fuera del marco del ordenamiento jurídico internacional”. Y ha recordado que “España y sus Fuerzas Armadas estarán siempre con sus aliados”.

Robles también ha subrayado que el Gobierno de España tiene "muy claros" sus principios, entre ellos "la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras que no gozan de la resolución internacional correspondiente".

Respecto a la negación del uso de las bases de Rota y Morón, o del cierre del espacio aéreo español, la ministra ha recordado que “otros países aliados han negado el uso de sus bases” y ha subrayado que la decisión del gobierno español “no supone una ruptura del vínculo transatlántico”.

Así lo ha sostenido la ministra de Defensa, en su comparecencia en la comisión mixta de Seguridad Nacional para informar de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con la situación en Oriente Próximo, a petición del PP.

Robles ha señalado que "nos encontramos ante una guerra que el Gobierno de España ha calificado como una guerra contraria al derecho internacional y ante la cual nuestra respuesta ha sido firme, coherente y aliada con nuestros compromisos internacionales".

"Nuestra posición es seguida por la ciudadanía mayoritariamente, no solamente en España ", ha insistido la ministra.

Una comparecencia que llega después de que el Gobierno haya cerrado el espacio aéreo español a los vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel, tanto los que utilicen las bases militares de Rota y Morón, como los que sobrevuelen España desde Reino Unido o Francia.

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