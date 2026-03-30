La israelí ASIO logra un contrato multimillonario en EEUU para sistemas de navegación óptica en drones

La compañía israelí ASIO Technologies ha obtenido un contrato multimillonario de un cliente estadounidense para el suministro de varios cientos de sistemas de navegación óptica NOCTA destinados a un programa crítico de vehículos aéreos no tripulados (UAV), drones.

El acuerdo pone de relieve la creciente demanda de soluciones de Posicionamiento, Navegación y Temporización Asegurados (APNT, por sus siglas en inglés), clave para operar en entornos donde las señales GNSS —como el GPS— son degradadas o inutilizadas mediante interferencias o suplantación.

El sistema NOCTA es un módulo compacto de navegación óptica que permite a los UAV operar de forma autónoma, sin depender de señales externas ni de enlaces de comunicaciones. Proporciona un posicionamiento sin deriva incluso en entornos completamente denegados, donde el GNSS resulta inutilizable.

Con más de 10.000 horas operativas acumuladas en misiones reales, NOCTA se presenta como una solución madura y ya desplegada en escenarios de combate. Su arquitectura autónoma facilita además una integración rápida en distintos tipos de aeronaves no tripuladas.

La compañía destaca que sus sistemas han sido validados en entornos especialmente exigentes, incluyendo terrenos nevados, zonas desérticas y escenarios mixtos complejos.

Estas pruebas buscan garantizar un rendimiento consistente en operaciones reales, donde las condiciones meteorológicas y geográficas pueden afectar gravemente a los sensores tradicionales.

Una necesidad operativa

El consejero delegado y fundador de la compañía, Tomer Malchi, destacó que el contrato responde a una necesidad operativa evidente.

“Para los operadores de UAV, la continuidad de la misión depende de contar con sistemas capaces de actuar de forma autónoma y mantener la navegación incluso cuando el GNSS resulta interferido o suplantado, y las comunicaciones están bloqueadas”, explicó.

En la misma línea, Eugene Mamajek subrayó el creciente interés del mercado estadounidense por este tipo de soluciones. “En EEUU existe una demanda activa de tecnologías APNT fiables y contrastadas que puedan desplegarse de inmediato”, apuntó.

Expansión en EEUU

El contrato refuerza la posición de ASIO en Estados Unidos y evidencia la confianza en sus tecnologías en un contexto estratégico marcado por la proliferación de sistemas de guerra electrónica.

La compañía, especializada en navegación resiliente, conciencia situacional y autonomía operativa, ya cuenta con sistemas desplegados en condiciones reales de combate.

En un entorno cada vez más contestado electromagnéticamente, la capacidad de operar sin GPS se perfila como un factor decisivo en el desarrollo y empleo de sistemas no tripulados, especialmente en conflictos de alta intensidad.