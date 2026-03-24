Ucrania y el Saab 340 AEW, el avión que detecta amenazas a 450 kilómetros y es clave para derribar a los cazas rusos

La presencia de este avión en Ucrania refuerza la capacidad de identificar y atacar objetivos a larga distancia, clave para derribar cazas rusos.

El Saab 340 AEW&C puede gestionar hasta 1.000 objetivos aéreos y 500 en superficie simultáneamente, y sirve como centro de mando y control.

Suecia cedió dos unidades de este sistema en mayo de 2024, como parte de un paquete de ayuda militar de 1.000 millones de euros.

Ucrania ha incorporado el Saab 340 AEW&C, un avión de alerta temprana capaz de detectar amenazas aéreas y marítimas a 450 kilómetros.

Mientras el foco mundial se pone únicamente en Irán, Ucrania ya acumula 4 años de guerra sostenida contra Rusia. Un conflicto que tiene ahora un nuevo elemento clave en el lado de Kiev.

Se trata de una aeronave muy particular, pero importantísima para la guerra moderna: el Saab 340 AEW&C. Este sistema de alerta temprana y control aéreo está diseñado para detectar e identificar aviones enemigos que Suecia —país al que pertenece la propia Saab— ha cedido a las tropas de Zelenski.

El acuerdo de transferencia, en el que se incluyeron dos aeronaves gemelas capaces de detectar amenazas a un radio de 450 kilómetros, se firmó en mayo del 2024 como parte de un paquete de ayuda mayor de 1.000 millones de euros, pero no ha sido hasta ahora cuando ha sido visto en vuelo.

Si bien se desconoce cuándo se hizo efectiva la cesión, algunos analistas apuntaron que el entrenamiento de la tripulación tomaría alrededor de un año.

Con este cronograma sobre la mesa, los dos aviones cedidos ya podrían llevar unos meses dentro de la flota activa de Ucrania, aunque no existe confirmación oficial ni se había podido fotografiar a ninguno de ellos hasta ahora, según recoge TWZ.

Russians are posting footage they claim shows likely a Swedish Saab 340 AEW&C long-range radar and control aircraft flying over Ukraine. pic.twitter.com/XkFZlok2B3 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026

En junio, el medio estadounidense Newsweek informó que se había empleado un avión de este modelo en el derribo de un caza ruso Su-35, una de las joyas aéreas de Moscú, por parte de un F-16 ucraniano, pero de nuevo no hubo un comunicado oficial.

El primer atisbo de la presencia del Saab 340 en el país se produjo en abril del año pasado, cuando varias cuentas de inteligencia de fuentes abiertas en redes sociales identificaron una aeronave radar con el callsign WELCOME sobrevolando la región de Lviv, al oeste de Ucrania.

La compañía sueca Saab se ha convertido en una de las mayores especialistas de todo el mundo en este tipo de aeronaves. Una de sus plataformas más populares y exitosas es la GlobalEye, basada en el jet ejecutivo Bombardier Global 6000.

Primer radar aéreo de Ucrania

"El paquete de apoyo incluirá aeronaves de vigilancia y control aerotransportadas", tal y como explicó el Gobierno sueco cuando anunció la medida.

"Proporcionará a Ucrania una capacidad completamente nueva contra objetivos tanto aéreos como marítimos", aseguraron.

De esta forma, el país "reforzará" su capacidad para "identificar y atacar objetivos a larga distancia". Gracias a que vuelan a gran altitud, el radar instalado en este tipo de aeronaves permite detectar amenazas mucho más lejos.

Además, los equipos que se integran son mucho más capaces y potentes que los que suelen llevar los cazas.

Dentro del paquete de soporte militar sueco también se incluyó formación para el personal, equipamiento técnico y apoyo metodológico para la vigilancia aérea y el mando y control.

Saab 340 AEW de la Fuerza Aérea de Tailandia Wikimedia

La donación supuso una disminución temporal de la capacidad de defensa aérea de Suecia, que se subsanó posteriormente mediante la adquisición de aviones GlobalEye adicionales, así como el adelanto de pedidos anteriores de dos nuevos aviones del mismo tipo.

El núcleo de las aeronaves de factura sueca es el radar de barrido electrónico Saab Erieye, que corresponde con la superestructura montada sobre el fuselaje del avión.

Según los datos publicados, el sistema es capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos a 450 kilómetros de distancia con el avión volando a una altitud media de 6.000 metros.

Asimismo, otra de sus cualidades es que puede gestionar hasta 1.000 objetivos aéreos y 500 en superficie de forma simultánea.

La aeronave sirve, además, como un centro de mando y control. Todos los datos que se recogen del radar se tratan a bordo, así como los que pueden enviar el resto de efectivos desplegados en la misma misión.

Especificaciones desconocidas

Las últimas versiones de Erieye cuentan con radares de apertura sintética y capacidad de indicación de objetivo en movimiento en tierra firme, aunque no se sabe si las unidades transferidas a Ucrania cuentan con esa tecnología incorporada.

Los radares de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) proporcionan un mapeo detallado del terreno a una distancia segura. Por otro lado, el sistema de indicación (GMTI) detecta y realiza el seguimiento de movimientos en la superficie a lo largo del tiempo, lo que proporcionaría información sobre el despliegue de las tropas rusas.

Por otro lado, el sistema de comunicación Link 16 —un estándar entre los países de la OTAN para conectar todo tipo de plataformas aéreas, terrestres y navales— es otra de las incógnitas en Ucrania.

Algunas fuentes apuntan a que las aeronaves transferidas a las tropas comandadas por Zelenski, como los cazas F-16 o estos mismos Saab 340, podrían no disponer de este sistema tan importante.

Oficialmente, se desconoce este término, aunque el año pasado se dijo que los F-16 transferidos a Ucrania recibieron una actualización importante en sus sistemas, entre los que se podría encontrar el Link 16.

El Link 16 es fundamental para que exista una interconexión de información eficiente entre las plataformas y el derribo de los Su-35 mencionados antes podría ser una consecuencia de que Ucrania sí disponga de él.