El portaaviones USS Gerald R. Ford atraca en Creta tras un incendio durante su despliegue en Oriente Próximo

El buque, acompañado del USS Abraham Lincoln, refuerza la presencia militar estadounidense en la región en medio de tensiones con Irán y negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear.

El USS Gerald R. Ford mantiene plena capacidad operativa y continúa su despliegue en Oriente Próximo como parte de la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán.

El incendio ocurrió en la zona de lavandería el 12 de marzo, dejando dos marineros heridos y algunos daños materiales, aunque el incidente fue controlado rápidamente.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, ha atracado en la bahía de Souda (Creta) para labores de reparación y mantenimiento tras un incendio a bordo.

El portaaviones estadounidense 'USS Gerald R. Ford', el más grande del mundo, ha atracado en la bahía de Souda (Creta) para labores de "reparación" y "mantenimiento", días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

Así lo ha confirmado la Sexta Flota de Estados Unidos que aseguró que el buque “mantiene plena capacidad operativa para misiones de combate”.

Washington no ha detallado por ahora cuánto tiempo permanecerá el portaaviones en la base naval cretense, aunque aseguró que el grupo de ataque del Gerald R. Ford continúa su despliegue en el extranjero dentro de las operaciones previstas.

El despliegue del Gerald R. Ford, acompañado del USS Abraham Lincoln, forma parte de la ampliación de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo en el contexto de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

El buque, que previamente operaba en el Caribe en tareas de apoyo a las operaciones antinarcóticos, fue redirigido al mar Rojo en octubre como parte de la estrategia estadounidense de disuasión frente a Teherán, en un momento marcado por las tensas negociaciones entre ambos países para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

No es la primera vez que el portaaviones recala en Creta: el pasado febrero ya atracó en Souda para reabastecerse de alimentos, combustible y municiones, antes de reanudar sus misiones en aguas del mar Rojo contra objetivos vinculados a las fuerzas iraníes y sus aliados regionales.

Esta última escala llega pocos días después de un incidente a bordo. El pasado 12 de marzo, el Ejército estadounidense confirmó un incendio en la zona de lavandería del buque, que dejó dos marineros heridos y causó daños materiales en parte del interior.

Según medios estadounidenses, el fuego se originó por un fallo en el sistema de desagüe de los baños, aunque fue rápidamente controlado y no afectó de forma significativa a las operaciones del portaaviones.