Defensa dará el primer paso para declarar la carrera militar como profesión de riesgo

Las asociaciones militares reclaman equiparación con otras profesiones de seguridad, especialmente tras misiones como las de Irak y Líbano, donde los militares españoles han afrontado situaciones de alto riesgo.

El reconocimiento como profesión de riesgo supondría beneficios en jubilación, protección social y compensaciones específicas, ya existentes para policías nacionales y autonómicas.

La propuesta será presentada en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), órgano que canaliza las relaciones entre Defensa y las asociaciones profesionales militares.

El Ministerio de Defensa iniciará los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, atendiendo una antigua reivindicación de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa iniciará este miércoles los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, una vieja reivindicación de las asociaciones de las Fuerzas Armadas.

Así lo ha anunciado la propia cartera que dirige Margarita Robles, que avanzará la propuesta en la próxima reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano encargado de canalizar las relaciones entre Defensa y las asociaciones profesionales en todo lo relativo a la condición militar, así como a las condiciones de vida y trabajo en las unidades.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), el Ministerio ha precisado que presentará a las asociaciones representativas de militares la propuesta de abrir formalmente el procedimiento para este reconocimiento.

El Ministerio de Defensa propondrá iniciar los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, mañana, en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas #COPERFAS pic.twitter.com/hqsu0dhLWB — Ministerio Defensa (@Defensagob) March 24, 2026

La posible declaración de la carrera militar como profesión de riesgo supondría un paso significativo en el reconocimiento de las particularidades y exigencias del servicio en las Fuerzas Armadas, especialmente por la exposición a misiones internacionales, situaciones de riesgo físico y dedicación permanente al servicio.

Actualmente, colectivos como la Policía Nacional, las policías autonómicas y las locales ya cuentan con este reconocimiento, que implica beneficios en materia de jubilación, protección social y compensaciones específicas.

Sin embargo, los guardias civiles —aunque forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— tampoco están incluidos en esta categoría, una exclusión que sus asociaciones profesionales llevan años denunciando. Desde algunas de ellas apuntan que el motivo es, precisamente, “su naturaleza militar”

Con esta iniciativa, el Ministerio de Defensa busca dar respuesta a una demanda recurrente de las asociaciones militares, que desde hace años reclaman una equiparación con el resto de profesiones del ámbito de la seguridad pública que desarrollan tareas de alto riesgo o exigencia operativa.

El COPERFAS

Actualmente en el Consejo están representadas la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS).



AUME ha sido la última en volver a pronunciarse al pedir recientemente el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo con motivo del agravamiento de la situación en Oriente Próximo y la peligrosidad a la que se han enfrentado los militares desplegados en Irak, que ya han sido evacuados, y los Líbano.