CEOE lanza su Comisión de Seguridad y Defensa para reforzar al sector en un contexto geopolítico decisivo

La Comisión pondrá especial énfasis en apoyar a las pymes y promover la cultura de Seguridad y Defensa en la sociedad.

Sus objetivos incluyen defender los intereses del sector ante organismos nacionales e internacionales, impulsar la competitividad y fortalecer la base industrial y tecnológica española.

La Comisión está presidida por Carlos Bastarreche y tiene como vicepresidentes a Ricardo Martí Fluxá (TEDAE) y Gerardo Sánchez Revenga (AESMIDE).

La CEOE ha creado una nueva Comisión de Seguridad y Defensa para apoyar a las empresas del sector en un contexto geopolítico crucial.

La CEOE ha constituido su nueva Comisión de Seguridad y Defensa, que celebró este lunes su primera reunión con el objetivo de respaldar y promover los intereses de las empresas del sector en un momento clave, marcado por un entorno geopolítico que ha situado a estas industrias entre las prioridades estratégicas del país.

“Queremos que esta Comisión sirva de paraguas para todas las empresas del ámbito de la Defensa y la Seguridad, impulsando la base industrial y tecnológica necesaria para garantizar la autonomía estratégica de España y actuando, además, como motor de competitividad”, destacó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

La nueva Comisión está presidida por el diplomático Carlos Bastarreche y cuenta como vicepresidentes con Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, y Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE.

Los principales objetivos de la Comisión pasan, en primer lugar, por la defensa de los intereses del sector ante las instancias competentes, tanto en España como a nivel internacional, en particular, en Europa.

En segundo, por el impulso de un ecosistema de empresas españolas del sector de carácter transversal (es decir, tanto civil de uso dual como estrictamente militar) para conseguir sinergias que permitan un crecimiento sostenible y reforzar, así, la competitividad y el crecimiento de la economía española.

El tercer objetivo fundamental de la Comisión es el de incrementar el peso del sector español a nivel internacional, en especial en el nuevo marco europeo contemplado en la Estrategia Industrial Europea de Defensa.

En este punto, trabajará con un foco específico en las PYMES, tanto para poder aprovechar de manera eficiente los instrumentos financieros europeos como para su inclusión en las cadenas de suministros de los grandes proyectos de Defensa.

Por último, la Comisión contribuirá, junto a los demás actores públicos y privados, a promover y difundir en la sociedad los valores de una cultura de Seguridad y Defensa.