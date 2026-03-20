Integrasys acelera en EEUU sus desarrollos para blindar las comunicaciones satelitales ante la tensión en Oriente Próximo

Estados Unidos supone ya el 33% de la facturación anual de Integrasys, que refuerza su compromiso como socio tecnológico de referencia en defensa y espacio, colaborando en misiones como Artemis 2 de la NASA.

Entre las innovaciones destaca GeoSig para geolocalización en tiempo real, Optilink para optimizar enlaces ópticos y NAVSHIELD GNSS para proteger sistemas de navegación ante bloqueadores e interferencias.

Las soluciones de Integrasys buscan garantizar la resiliencia de las comunicaciones críticas frente a riesgos como interferencias, ciberataques y degradación de señales, especialmente relevantes en Oriente Próximo.

Integrasys invertirá tres millones de euros en el desarrollo de seis nuevas tecnologías para proteger comunicaciones satelitales, que presentará en la SATShow Week 2026 en Washington.

La compañía española Integrasys refuerza su apuesta por el mercado estadounidense con el desarrollo de nuevas capacidades destinadas a proteger y optimizar las comunicaciones satelitales en un entorno geopolítico marcado por la inestabilidad.

La empresa invertirá tres millones de euros en seis tecnologías que presentará en la SATShow Week 2026, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en Washington, uno de los principales foros internacionales del sector espacial y de defensa.

La iniciativa responde al creciente interés de actores gubernamentales y corporativos por soluciones capaces de garantizar la resiliencia de las comunicaciones críticas, especialmente en escenarios como Oriente Próximo donde el riesgo de interferencias, ciberataques y degradación de señales se ha intensificado.

Algunas de las tecnologías presentadas han sido nominadas a los premios de la Asociación Mundial de Telepuertos (WTA), donde Integrasys compite en la categoría de Tecnología de Teletransporte del Año.

Para Álvaro Sánchez, consejero delegado de Integrasys, “estas tecnologías reflejan una forma de trabajar basada en la innovación, la agilidad y la capacidad de adaptación a un entorno que exige respuestas cada vez más rápidas, más resilientes y más precisas".

“Hoy ya no basta con comunicar: hay que garantizar que una señal crítica llegue, resista y pueda defenderse”, ha señalado Sánchez, subrayando la necesidad de soluciones resilientes en el actual contexto estratégico.

Integrasys ha diseñado estas tecnologías con un enfoque claramente operativo, buscando no solo innovación, sino también capacidad de despliegue rápido.

Entre las soluciones destaca GeoSig, una herramienta para el diseño de constelaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) que permite simular la geolocalización de señales en tiempo real, facilitando la toma de decisiones antes del despliegue.

En paralelo, Optilink se centra en la optimización de enlaces ópticos entre satélites y terminales, clave para mantener comunicaciones de alta capacidad y baja latencia en condiciones adversas.

A esta se suma Beam Former, tecnología que mejora la direccionalidad de las señales, incrementando la ganancia y reduciendo interferencias incluso en entornos sometidos a jamming.

La protección de sistemas de navegación constituye otro de los ejes prioritarios. En este ámbito, NAVSHIELD GNSS ofrece mecanismos avanzados frente a interferencias y bloqueadores, mientras que VeryFiling PNT automatiza la gestión de licencias y compatibilidad de constelaciones de posicionamiento alternativas conforme a la normativa internacional.

Completa el conjunto Mission Track, una solución de monitorización de trayectorias espaciales que operará en órbitas terrestres, lunares y de espacio profundo. Esta tecnología será utilizada por Integrasys en el seguimiento de la misión Artemis 2, prevista para el 1 de abril, lo que convierte a la compañía en la única empresa española seleccionada para colaborar en este programa.

Un mercado estratégico

La presentación de estas capacidades en Washington no es casual. Estados Unidos representa ya el 33% de la facturación anual de Integrasys, tras más de 16 años de presencia continuada en el país.

Durante este tiempo, la empresa ha consolidado su papel como socio tecnológico de referencia para distintos organismos del ámbito de la defensa, incluyendo unidades vinculadas al ecosistema espacial y de operaciones conjuntas.

Asimismo, mantiene alianzas con compañías líderes del sector, lo que refuerza su posicionamiento en un mercado altamente competitivo y estratégico.

En este contexto, Integrasys ha querido trasladar un mensaje de continuidad y compromiso a sus socios estadounidenses, subrayando que la cooperación técnica se mantendrá al margen de las tensiones políticas. La compañía destaca la confianza mutua y el valor estratégico de sus soluciones como pilares de esta relación.