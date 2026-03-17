Los drones ucranianos Magura V7 exponen la vulnerabilidad naval de la OTAN durante el ejercicio REPMUS

La OTAN reconoce la necesidad de adaptar su doctrina marítima hacia fuerzas híbridas, donde los sistemas autónomos tengan un papel central en la defensa naval.

Es la primera vez que la Marina ucraniana lidera la fuerza opositora en unas maniobras de la OTAN de esta envergadura, mostrando la vulnerabilidad de las flotas tradicionales ante sistemas no tripulados.

Los drones navales Magura V7 ucranianos demostraron su eficacia, superando las defensas de la OTAN y ganando en todos los escenarios planteados.

Durante las maniobras navales REPMUS/Dynamic Messenger 2025 frente a Portugal, un equipo liderado por Ucrania "hundió" una fragata aliada en un ataque simulado.

Las maniobras navales REPMUS/Dynamic Messenger 2025, celebradas frente a las costas de Portugal, han dejado una escena incómoda para la OTAN: un equipo liderado por Ucrania “hundió” una fragata aliada en un ataque simulado y se impuso en todos los escenarios, poniendo en evidencia que las flotas de la Alianza aún no están preparadas para un combate naval dominado por drones y sistemas no tripulados.

Los ucranianos llevaron al ejercicio su dron naval Magura V7, convertido ya en símbolo de una guerra que ha obligado a reinventar la guerra en el mar y que aporta a la OTAN un conocimiento en drones difícil de replicar en tiempo de paz.

Ahora, la alianza se apresura a presentar el resultado como una oportunidad de aprendizaje y a estudiar cómo incorporar estas lecciones a su doctrina marítima antes de que esa brecha tecnológica se haga aún más visible en un conflicto real.

Según ha publicado el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), en las citadas maniobras un equipo multinacional liderado por Ucrania se impuso en todos los escenarios del ejercicio, desempeñando el papel de fuerza adversaria —el denominado equipo rojo— frente a unidades aliadas de la OTAN.

El contingente, bajo mando ucraniano, incluía unidades de Estados Unidos, Reino Unido, España y otros países aliados.

Durante los cinco escenarios operativos —centrados en la defensa de puertos, la escolta de convoyes y los ataques navales coordinados— el resultado fue unánime: victoria ucraniana en todos los casos, de acuerdo con fuentes de Kiev citadas por el diario.

Uno de los episodios más ilustrativos se produjo durante un ataque simulado contra un convoy aliado.

En esa maniobra, las fuerzas ucranianas lograron suficientes “impactos” sobre una fragata de la OTAN como para que, en un combate real, el buque hubiese resultado hundido.

“El problema no era que no pudieran detenernos, sino que ni siquiera vieron nuestras armas”, reconoció a ese medio una fuente participante.

El papel de los drones Magura V7

A lo largo del pasado mes de septiembre, 24 naciones aliadas y asociadas pusieron a prueba cientos de sistemas autónomos en escenarios basados en la experiencia de Ucrania en la guerra del mar Negro.

Entre ellos destacaron los drones marítimos Magura V7, desarrollados por Kiev, que fueron empleados en varias versiones: una equipada con sensores de reconocimiento y carga explosiva, y otra armada con una ametralladora montada a bordo.

Vehículos marinos no tripulados Magura en Kiev. Valentyn Ogirenko Reuters

Imágenes difundidas de los ejercicios mostraron un modelo Magura V7.2 modernizado, con casco reforzado y un sistema de navegación mejorado, diseñado para resistir interferencias electrónicas.

Estos dispositivos, junto con la experiencia táctica ucraniana, demostraron su eficacia a la hora de superar las defensas y sistemas de detección aliados.

Los resultados refuerzan una conclusión compartida por varios observadores militares: los sistemas no tripulados, combinados con planificación rigurosa y experiencia operativa, representan ya una amenaza real para las flotas tradicionales de la OTAN.

Un “hito histórico” para la Alianza

Un portavoz de la OTAN calificó el ejercicio como un “hito histórico”, al recordar que es la primera vez que la Marina ucraniana asume el mando de la fuerza opositora en unas maniobras de esta envergadura.

El resultado dejó una conclusión incómoda para la Alianza: los sistemas no tripulados, combinados con experiencia operativa y una planificación sólida, constituyen ya una “amenaza real” para sus fuerzas navales, que aún no están plenamente preparadas para este tipo de ataque.

Los organizadores confirmaron la participación de buques de superficie no tripulados ucranianos, y las imágenes difundidas de las maniobras mostraron un dron Magura V7.2 modernizado y diseñado específicamente para resistir los efectos de la guerra electrónica.

Hacia fuerzas híbridas

En el plano doctrinal, ejercicios como el REPMUS se han consolidado como el principal banco de pruebas de la OTAN para ajustar su concepto de poder naval a un entorno donde los sistemas no tripulados ganan peso.

La Alianza empieza a virar desde una flota basada en grandes buques tripulados hacia fuerzas híbridas, donde enjambres de plataformas autónomas asumen tareas clave y los medios tripulados se reservan para misiones de alto valor estratégico.

Esta evolución, alimentada por las lecciones del mar Negro y por iniciativas como el Maritime Unmanned Systems Initiative y la agenda “Digital Ocean”, apunta a una futura arquitectura naval aliada en la que los sistemas autónomos formen la primera línea de detección, disuasión y respuesta en el dominio marítimo.