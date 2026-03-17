Airbus incrementará el ritmo de la producción del C295 en Sevilla y de la conversión de aviones A330 MRTT en Getafe

Está previsto que la primera unidad de vigilancia marítima se entregue este verano y otra unidad de transporte táctico a finales de 2026.

Las nuevas versiones del C295 incluirán configuraciones avanzadas para patrulla marítima, guerra antisubmarina y vigilancia, aumentando la complejidad industrial de la planta sevillana.

La factoría de Getafe aumentará la conversión de aviones A330 MRTT, elevando la cadencia de cuatro o cinco unidades anuales a siete u ocho.

Airbus incrementará un 30% la producción del C295 en Sevilla, pasando de 10 a 13 aviones terminados al año, tras la firma de contratos por 34 unidades para el Ministerio de Defensa.

La factoría de Airbus en Sevilla ya trabaja para elevar un 30% el ritmo de producción del C295. El Ministerio de Defensa ha firmado en los dos últimos años un par de contratos para la adquisición de un total de 34 aparatos por un valor que supera los 3.000 millones de euros.

En concreto, el primer lote está compuesto por 16 unidades —8 para vigilancia marítima y otros tantos para guerra antisubmarina— por 1.730 millones de euros. A los que hay que sumar la segunda partida de 18 aviones dedicados a transporte táctico por 1.300 millones de euros.

El propósito de Airbus Defence para su línea de ensamblaje final sevillana es pasar de 10 a 13 unidades terminadas al año, tal y como recoge Europa Press.

Asimismo, la compañía europea prevé que este 2026 será un año de incremento en la producción para su negocio de aviación militar en España, con impacto directo en las instalaciones de Sevilla —San Pablo y Tablada— y Getafe.

La compañía prevé igualmente un aumento de la cadencia en el programa A330 MRTT, pasando en este caso de cuatro o cinco unidades por año a siete y ocho.

El primer A330 MRTT junto a dos Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio Airbus D&S

El Ejército del Aire y del Espacio español ya cuenta con dos unidades MRTT convertidas y espera recibir este año la última del primer lote. Si bien no es oficial, algunas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a una posible ampliación de la flota de este modelo por parte del Ministerio de Defensa.

También en Getafe, Airbus Defence & Space cuenta con la rama principal española de la línea de los Eurofighter. El caza acumula 45 pedidos en firme del Ejército del Aire español como parte de los programas Halcón I y Halcón II.

Calendario en Sevilla

Airbus también ha destacado que este aumento en la producción va acompañado de una mayor complejidad industrial, al incorporarse nuevas versiones del C295 destinadas a misiones avanzadas como las anteriormente mencionadas.

La versión más compleja será la de patrulla marítima (MPA, por sus siglas en inglés), que contará con aplicaciones en guerra antisubmarina, guerra de antisuperficie, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Además, podrá operar como centro de mando en vuelo.

Representación por ordenador del C295 MPA, en primer plano, y el C295 VIGMA, al fondo Airbus Defence and Space

Por su parte, la versión de vigilancia marítima (MSA) estará orientada a operaciones como la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular o el narcotráfico, así como a misiones SAR.

Airbus también ha señalado que la incorporación simultánea de estas versiones, junto a la de transporte táctico, supone un reto adicional para los equipos industriales en Sevilla.

En cuanto al calendario previsto, la compañía explica que la primera unidad de esta nueva hornada para el Ejército del Aire español tiene previsto entregarse este mismo verano en la versión de vigilancia marítima.

Airbus pretende cerrar el 2026 con una entrega más en la versión de transporte táctico.

En cuanto al A400M, Airbus se encuentra en plena campaña comercial para incrementar el número de pedidos, con especial enfoque en Polonia y algunos países de Oriente Próximo.