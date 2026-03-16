De la fábrica al simulador: gemelos digitales para una defensa soberana y ágil

En Defensa, ensayar el futuro antes de construirlo ya no es un lujo: es una condición para mantener la ventaja operativa, acortar plazos y blindar la soberanía industrial. Esa superioridad se dirime, cada vez más, en la calidad del software y de los datos que sustentan las decisiones de diseño, producción y operación.

Los gemelos digitales —representaciones vivas y verificables de plataformas, sistemas y procesos— constituyen una infraestructura intangible que permite probar en lo digital lo que después se fabricará y desplegará en entornos operativos.

El principal cuello de botella de los grandes programas sigue siendo la integración, verificación y validación (V&V) a lo largo de su ciclo de vida. Situar el gemelo digital en el centro—del as-designed al as-maintained— permite anticipar desviaciones, realizar pre-validaciones de arquitectura y disminuir el riesgo de descubrir defectos en fases tardías, en las que cada reelaboración es cara en tiempo y presupuesto.

La experiencia internacional confirma que, cuando el gemelo actúa en el proceso, se refuerza la coherencia entre diseño, fabricación y operación y se mejora la trazabilidad técnica exigida.

La utilidad del gemelo digital trasciende la ingeniería.

En un entorno donde la disponibilidad operativa es un factor determinante, la fusión entre datos de sensores, modelos físico-basados y simulación avanzada posibilita un mantenimiento predictivo más fino, la evaluación precisa de escenarios de misión y el adiestramiento inmersivo de dotaciones, con una gobernanza de acceso y auditoría alineada con las políticas de seguridad vigentes.

La inteligencia artificial refuerza, pero no sustituye, este enfoque: los algoritmos detectan patrones y priorizan, mientras el gemelo digital aporta contexto físico, límites y explicabilidad técnica. Mantener a la persona en el bucle —con control sobre decisiones con consecuencias de seguridad— no es negociable.

Europa avanza hacia arquitecturas interoperables. El proyecto EDINAF, liderado por Navantia con socios europeos, es uno de los mayores referentes en la actualidad: una base digital naval compartida, alineada con estándares OTAN, capaz de federar gemelos de plataformas y subsistemas y de mantener un “hilo digital” desde el diseño hasta la operación.

La inteligencia artificial refuerza, pero no sustituye, este enfoque: los algoritmos detectan patrones y priorizan, mientras el gemelo digital aporta contexto físico, límites y explicabilidad técnica.

Esta senda coincide con lo que en Capgemini denominamos ‘Internet de los Gemelos’: redes sincronizadas y seguras que permiten coordinar a OEM, tiers, Fuerzas Armadas y reguladores en un lenguaje técnico común.

La clave ya no es la mera tecnología, sino normalizar interfaces, semántica y sincronización temporal para que datos de múltiples fuentes describan la misma realidad en el mismo instante.

Por tanto, sin un conocimiento compartido, el gemelo digital corre el riesgo de convertirse en un espejo deformante que erosiona la confianza entre actores.

España parte con ventaja. En naval y aeroespacial ya se “construye dos veces” —primero en digital, luego en físico— para acelerar la certificación y aumentar la calidad.

La conclusión es nítida: el gemelo digital no es un accesorio, es un nuevo terreno de soberanía. Permite negociar con datos propios, certificar con mayor rapidez, desplegar con confianza y aprender en ciclos cortos.

En paralelo, marcos como la Data Act (acceso y compartición de datos industriales) y NIS2 (ciberseguridad de sectores esenciales) aportan palancas regulatorias que, bien aplicadas, evitan cautiverios tecnológicos y elevan el listón de seguridad sin frenar la colaboración.

Ahora bien, escalar no es una cuestión exclusivamente técnica. Requiere decisiones de política industrial y de contratación pública que premien el valor medible: reducción del tiempo y del riesgo en V&V, disminución del retrabajo en fabricación, mejora de disponibilidad en servicio y transparencia trazable ante la autoridad certificadora.

Un pliego que exija contar con un gemelo digital desde las primeras revisiones de arquitectura y que prevea su continuidad como “libro de vida” del activo hasta el fin de su ciclo establece incentivos claros a la calidad de los datos y a la interoperabilidad real. La administración, como comprador sofisticado, puede catalizar esta transición.

La conclusión es nítida: el gemelo digital no es un accesorio, es un nuevo terreno de soberanía. Permite negociar con datos propios, certificar con mayor rapidez, desplegar con confianza y aprender en ciclos cortos.

Europa está marcando el rumbo y España dispone de tejido industrial, capacidades tecnológicas y un marco regulatorio favorable para consolidar esta ventaja. Interpretar el gemelo como instrumento de política industrial y de superioridad operativa y no como un proyecto aislado de innovación es la forma más responsable, y más eficaz, de llegar primero y mejor: de la fábrica al simulador… y del simulador al éxito en operación.

*** Salvador Magán es responsable del sector Aeroespacial & Defensa de Capgemini España