Indra y Escribano se alían con Intersoft para ofrecer capacidades antidrón a Bélgica

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group) han formalizado una alianza estratégica con Intersoft Electronics Services para ofrecer capacidades antidrón (C‑UAS) avanzadas al mercado de defensa belga.

El acuerdo, enmarcado en la feria BEDEX (Brussels European Defense Exhibition & Conference), se materializó con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) celebrado este jueves, que refuerza la cooperación industrial europea en el ámbito de la defensa aérea.

La solución conjunta combina las fortalezas tecnológicas de las tres compañías. Por un lado, EM&E aporta su liderazgo en sistemas electroópticos, optrónica y estaciones de armas con capacidad hard kill, mientras que Indra integra sus avanzados radares y sistemas de mando y control (C2).

A ello se suma la experiencia de Intersoft Electronics en tecnología de radar y CNS (Comunications, Navigation and Surveillance), lo que da lugar a un sistema C‑UAS completo, escalable y plenamente interoperable.

El objetivo es ofrecer una solución integrada capaz de detectar, identificar, seguir y neutralizar amenazas procedentes de drones, tanto en entornos urbanos como en escenarios de combate.

De este modo, Bélgica dispondrá de una oferta tecnológica soberana y de vanguardia, alineada con las políticas de defensa europeas y con la estrategia continental de protección del espacio aéreo frente al creciente desafío de los sistemas aéreos no tripulados.

Esta colaboración marca, además, un paso adelante en la autonomía estratégica de la Unión Europea. Al desarrollar tecnología 100% europea, las empresas participantes refuerzan la base industrial y tecnológica de defensa (EDTIB), reduciendo la dependencia de terceros y fortaleciendo las capacidades conjuntas del continente.

Gabriel Coloma, director de Desarrollo de Negocio para Europa de EM&E Group, ha subrayado que esta iniciativa demuestra "cómo la colaboración industrial contribuye a consolidar la base tecnológica e industrial de la defensa europea".

En la misma línea, Teresa Cabezón, directora comercial de Defensa Internacional de Indra, ha destacado que las alianzas colaborativas permiten ofrecer "sistemas de mayor calidad y servicio durante todo el ciclo de vida", en un momento clave para la creación de un “muro de drones” que refuerce el flanco oriental de Europa.

Por su parte, Domien De Ruyck, director general de Intersoft Electronics Services, ha señalado que la complementariedad entre las tres empresas "crea un sólido marco para ofrecer soluciones integradas y preparadas para el futuro". La firma del acuerdo en BEDEX Bruselas constituye "un hito importante en nuestro camino de colaboración", ha insistido.