Israel asegura que ha bombardeado el complejo nuclear de Taleghan 2 en las afueras de Teherán

Israel ya había atacado el complejo en 2024, pero afirma que Irán intentaba rehabilitarlo; organismos internacionales habían detectado obras de reconstrucción en el sitio en 2025 y 2026.

Taleghan 2 está vinculado al antiguo programa nuclear iraní, el Proyecto AMAD, que buscaba desarrollar cabezas nucleares para misiles balísticos.

Imágenes satelitales muestran tres cráteres en la instalación, resultado de bombas antibúnker, y daños significativos en toda la estructura, según un think tank estadounidense.

Israel ha bombardeado el complejo nuclear Taleghan 2, ubicado en la zona militar de Parchin, cerca de Teherán, alegando que era clave para el desarrollo de armas nucleares iraníes.

Israel ha bombardeado el complejo nuclear de Taleghan 2, en las afueras de Teherán, en los últimos días. La instalación, ubicada en el área militar de Parchin, a unos 30 kilómetros al sureste de la capital iraní, era utilizada para “avanzar en capacidades críticas para el desarrollo de armas nucleares”.

Así lo asegura el ejército israelí en un comunicado, tras las imágenes por satélite compartidas por medios israelíes que muestran el área protegida con tres cráteres presuntamente fruto de los ataques israelíes.

Taleghan 2 está vinculada históricamente a pruebas de explosivos de alta potencia relacionadas con el antiguo programa de armas nucleares iraní, el Proyecto AMAD, según archivos obtenidos por Israel y compartidos con potencias occidentales.



Dicho programa, tenía como objetivo diseñar, producir y probar varias cabezas nucleares de unos 10 kilotones, integrables en misiles balísticos.

Los propios documentos, ya apuntaban que el proyecto se habría detenido oficialmente en 2003, pero el know how, los archivos y parte de las capacidades se habrían repartido después en otras ramas del programa nuclear iraní.

En el caso de Taleghan, Israel ya había bombardeado el complejo en octubre de 2024, pero decía que el régimen iraní estaba intentando rehabilitarlo.

En noviembre de 2025, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, en inglés), con sede en EEUU, apuntó que Irán estaba reconstruyendo este complejo.

A mediados de febrero de este año, la organización señaló, valiéndose de imágenes satelitales, que las autoridades iraníes habían levantado un sarcófago de hormigón en torno a la instalación de Taleghan 2.

Satellite imagery from March 11, 2026, provided to the Institute by image @VantorTech shows that Taleghan 2 was attacked. Imagery shows three large bunker buster penetration holes entering the top of the facility, directly into the area where a suspected high explosive… pic.twitter.com/wDyvv0ROZt — Inst for Science (@TheGoodISIS) March 12, 2026

Ahora, ese mismo think tank estadounidense, asegura que grandes perforaciones de bombas antibúnker se aprecian en la parte superior de la instalación.

Las explosiones también se extendieron más allá de la sala principal -una estructura reforzada y parcialmente enterrada-, causando importantes daños colaterales.

"Los agujeros de penetración indican que es probable que las instalaciones internas hayan sido bombardeadas, destruyendo todo lo que contenían", explican los expertos en un breve informe.

Israel inició esta guerra contra Irán, junto a su aliado EEUU, alegando, como viene haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu desde hace décadas, que el régimen iraní estaba cerca de adquirir armas nucleares.

Este alegato le sirvió también para la escalada bélica de junio de 2025, en la denominada Guerra de los doce días, para bombardear junto a EEUU las centrales nucleares de Furdow, Isfahán o Natanz.