Indra protege con su sistema antidrones CROW el espacio aéreo de Chile durante el cambio presidencial

Chile será sede de la feria FIDAE 2026, donde Indra presentará sus últimos avances en sistemas antidrones y vigilancia aérea.

La tecnología de Indra ya ha sido empleada en grandes eventos internacionales, como la cumbre de la OTAN en Madrid y la COP16 en Cali, y en misiones de protección militar.

El sistema CROW utiliza radares, sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer protección mediante medidas "soft kill" y "hard kill".

Indra desplegó su sistema antidrones CROW para proteger el espacio aéreo durante el cambio presidencial en Chile, permitiendo detectar, identificar y neutralizar drones hostiles.

Indra desplegó su sistema antidrones CROW, como parte del dispositivo de seguridad aérea del cambio de mando presidencial en Chile celebrado el 11 de marzo, en el que José Antonio Kast asumió la jefatura del Estado.

La tecnología de Indra reforzó la seguridad del espacio aéreo al permitir la detección, identificación y neutralización de drones potencialmente hostiles, una capacidad clave en un evento que exigía máximas medidas de protección frente al creciente uso de sistemas no tripulados.

CROW es una solución antidrones modular y escalable diseñada para operar de forma continua, capaz de proteger instalaciones militares, infraestructuras críticas, edificios oficiales o grandes eventos institucionales.

El sistema integra radares tridimensionales de última generación, sensores de radiofrecuencia, cámaras térmicas y ópticas, algoritmos de inteligencia artificial y diferentes mecanismos de neutralización.

Personal de Indra supervisando el sistema Crow. Indra

Además, permite establecer zonas dinámicas de prioridad o exclusión, definir umbrales de alerta e integrar la información con otros organismos encargados de la seguridad.

Otra de sus características es la movilidad. El sistema puede instalarse en vehículos y acompañar convoyes en movimiento, creando una “burbuja” de protección frente a drones hostiles sin necesidad de detener la marcha, una capacidad especialmente relevante para operaciones militares o desplazamientos de autoridades.

Experiencia previa en cumbres internacionales

El despliegue en Chile no es el primero para esta tecnología. El sistema CROW ya ha sido utilizado para proteger grandes eventos internacionales con presencia de jefes de Estado y altas autoridades.

Entre ellos figuran la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, la cumbre de la Presidencia española de la Unión Europea o la COP16 celebrada en Cali (Colombia).

Sistema antidrones Crow

Uno de los casos más significativos fue la cumbre APEC 2024 en Lima, donde el sistema operó de forma ininterrumpida.

Durante ese evento detectó y clasificó automáticamente 94 drones que sobrevolaban el área sin autorización, de los cuales 61 fueron inhibidos por aproximarse a la zona de protección crítica establecida por las autoridades.

Además de su uso en eventos institucionales, el sistema se encuentra actualmente desplegado en distintos escenarios operativos.

Entre ellos destacan misiones de protección de tropas en Malí, la defensa de unidades navales integradas en la operación europea Atalanta en el Cuerno de África o la protección de bases e infraestructuras en Lituania.

Antesala de FIDAE 2026

La participación de Indra en el dispositivo de seguridad del cambio de mando coincide con un momento clave para el sector aeroespacial y de defensa en la región.

Chile acogerá del 7 al 12 de abril la feria FIDAE 2026, una de las principales citas de la industria en América Latina.

En el encuentro, la compañía española mostrará sus avances en radares de vigilancia aérea, sistemas antidron, plataformas no tripuladas y tecnologías espaciales vinculadas a Hispasat, además de servicios avanzados de mantenimiento.

La creciente presencia de drones comerciales y militares ha transformado la seguridad aérea, obligando a desarrollar sistemas más flexibles frente a amenazas en rápida evolución.

La operación en Chile ejemplifica esa tendencia, con soluciones antidron cada vez más sofisticadas para proteger actos institucionales y controlar el espacio aéreo de baja altitud.