EM&E Group une fuerzas con empresas punteras españolas para impulsar los programas de la artillería autopropulsada

EM&E Group ha firmado varios Memorandos de Entendimiento (MoU) con destacadas empresas tecnológicas e industriales españolas con el objetivo de desarrollar los nuevos sistemas de artillería autopropulsada (ATP) destinados al Ejército de Tierra.

A través de estos acuerdos, la compañía incorpora al proyecto a Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, UMEC y Veiru, consolidando así una base tecnológica e industrial de carácter nacional para este programa estratégico.

La integración de estas compañías permitirá sumar capacidades especializadas en distintos ámbitos tecnológicos y de ingeniería, reforzando tanto el desarrollo como la futura producción de los sistemas ATP en España.

El presidente de EM&E Group, Javier Escribano, destacó la importancia del proyecto dentro del impulso al desarrollo industrial del país. “La unión de las capacidades de todas estas empresas va a convertir los programas ATP en un verdadero proyecto de país”, afirmó.

Y añadió que “fortalecer el tejido económico nacional es la única vía para garantizar que España lidere su propia tecnología y mantenga una industria sólida ante los retos del futuro”.

Con esta iniciativa, EM&E Group busca garantizar que el conocimiento técnico, la capacidad industrial y la cadena de suministro asociada a estos sistemas permanezcan dentro del país.

Según la compañía, este enfoque permitirá reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar la autonomía estratégica de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se asegura una mayor libertad de acción operativa en el ámbito de la defensa.

Además, la colaboración entre las empresas participantes permitirá articular un ecosistema industrial distribuido por distintos puntos de la geografía española.

Este modelo de cooperación contribuirá no solo al avance tecnológico del programa, sino también al fortalecimiento del tejido industrial nacional y a la cohesión territorial mediante la participación de múltiples centros industriales y tecnológicos.

Con esta alianza industrial, EM&E Group refuerza su apuesta por impulsar programas de defensa con un alto componente tecnológico nacional, en línea con el objetivo de fortalecer la soberanía tecnológica y la competitividad del sector español de defensa.