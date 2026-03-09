EEUU estrena en combate el PrSM: el misil para ataques precisos con el que destruir las infraestructuras de Irán

El PrSM está diseñado para adaptarse a distintos escenarios de combate, resistir guerra electrónica y atacar infraestructuras críticas, sistemas de defensa y centros de mando enemigos.

Este misil, desarrollado por Lockheed Martin, supera los 500 km de alcance y es compatible con lanzadores múltiples como el HIMARS y M270A2.

El PrSM ofrece una capacidad de ataque profundo sin comparación y permite atacar objetivos a larga distancia con alta precisión y letalidad.

Estados Unidos ha utilizado por primera vez en combate el misil Precision Strike Missile (PrSM) durante la operación Furia Épica en Oriente Próximo.

Los drones kamikaze LUCAS y una nueva variante de los misiles Tomahawk fueron las primeras novedades de Estados Unidos en la operación Furia Épica, pero no las últimas.

El Mando Central estadounidense (CENTCOM), el organismo encargado de la región de Oriente Próximo, ha informado de que también se han empleado por primera vez los Precision Strike Missiles (PrSMs) en combate.

Se trata de una munición que proporciona una "capacidad de ataque profundo sin comparación", según publicó el propio CENTCOM en la red social X.

"Estoy sumamente orgulloso de nuestros hombres y mujeres uniformados que aprovechan la innovación para crearle dilemas al enemigo", ha declarado el Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Este despliegue en un escenario de ataque real llega menos de un año después de que se completaran sus pruebas de calificación.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

El Ejército estadounidense realizó en abril de 2025 una serie de exámenes clave para validar el rendimiento de la munición, que cumplió con todos los parámetros y "demostró letalidad", tal y como explicó en un comunicado.

Las pruebas se realizaron en el famoso campo de misiles de White Sands (Nuevo México), donde el PrSM se disparó desde un lanzador múltiple M270A2, un sistema similar al HIMARS que tan buen rendimiento ha mostrado en la guerra de Ucrania.

Misil de precisión

"El PrSM brindará a nuestros soldados una capacidad revolucionaria en el campo de batalla, permitiéndoles atacar objetivos a larga distancia con precisión y letalidad", según informó el propio ejército a raíz de las pruebas realizadas el año pasado.

El programa del Ejército estadounidense arrancó en 2016, cuando el ATACMS acumulaba casi tres décadas de servicio en varios países y una sólida reputación internacional.

Inicialmente compitieron Boeing, Raytheon y Lockheed Martin, pero las dos primeras se retiraron del proceso y dejaron a la tercera en discordia como única candidata en 2020.

El PrSM estaba llamado a alcanzar una capacidad operativa inicial en 2023, aunque el programa ha sufrido algunos retrasos a lo largo de su desarrollo, motivados fundamentalmente por la pandemia que se vivió a principios de esta década.

En su concepción inicial, el misil estaba diseñado con un rango de acción de entre 400 y 499 kilómetros. Una ventana que respondía a las limitaciones impuestas por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que impedían el desarrollo de armamento con un rango efectivo de entre 500 y 1.000 kilómetros.

El Tratado llevaba vigente desde 1988 pero Trump decidió renunciar a él en su primer mandato como respuesta al desarrollo del misil SSC-8 por parte de Rusia.

Si bien no se conoce el rango de forma oficial, esto abriría la puerta a que el PrSM amplíe su rango por encima de los 500 kilómetros, algo que supondría un impulso importantísimo para los lanzadores múltiples.

Otro aspecto técnico crucial del nuevo misil, según Army Recognition, es su capacidad de supervivencia en entornos altamente contestados. Está diseñado para soportar sistemas modernos de antiacceso y denegación de área propios de la guerra electrónica moderna.

Lanzamiento PrSM Lockheed Martin

Una de las claves del PrSM es que se ha desarrollado con una arquitectura de sistema abierto, lo que le proporciona un diseño modular y actualizable.

De esta forma, en el futuro y según las necesidades operativas, podrá adaptarse a los distintos escenarios de empleo y perfiles de misión requeridos por el Ejército.

En el plano operativo, el nuevo misil ofrece capacidad de ataque de precisión en cualquier condición meteorológica y durante las 24 horas del día.

Entre los blancos para los que ha sido concebido el PrSM figuran sistemas de defensa aérea enemigos, centros de mando y control, áreas de concentración de tropas y otras infraestructuras críticas.

"El PrSM es el misil de ataque de precisión de largo alcance de última generación, con capacidades cruciales para atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos", recalcaron desde el Ejército estadounidense.