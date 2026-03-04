La Agencia Europea de Defensa escoge el dron Capa-X de Airbus para su proyecto M2UAS

La primera fase del proyecto se centrará en analizar los requisitos operativos de las fuerzas armadas y en identificar desafíos tecnológicos y oportunidades de desarrollo.

El dron Capa-X destaca por su autonomía de hasta 10 horas, alcance de 100 kilómetros y capacidad de carga útil de 20 kg, adaptable para misiones de vigilancia, reconocimiento y apoyo logístico.

El proyecto M2UAS tendrá una duración de 48 meses y un presupuesto estimado de 1,1 millones de euros, buscando fortalecer la cooperación tecnológica e industrial en defensa europea.

La Agencia Europea de Defensa ha seleccionado a Airbus Helicopters para liderar el desarrollo del sistema de drones multimisión M2UAS, basado en el dron híbrido y modular Capa-X.

La Agencia Europea de Defensa (AED) ha seleccionado a Airbus Helicopters, a través de su filial Survey Copter, para liderar el desarrollo del Sistema de Aeronaves No Tripuladas Multimisión (M2UAS), un proyecto estratégico centrado en el estudio y evolución de plataformas aéreas no tripuladas de nueva generación.

Este programa, con una duración de 48 meses y un presupuesto total estimado en 1,1 millones de euros, se enmarca en el esfuerzo europeo por fortalecer la cooperación industrial y tecnológica en materia de defensa.

La propuesta de Airbus se basa en el dron Capa-X, una aeronave híbrida y modular diseñada para responder a una amplia variedad de misiones tácticas y operativas.

Con un peso máximo de 120 kilogramos, el Capa-X ofrece una autonomía de hasta 10 horas de vuelo, un alcance de enlace de datos de 100 kilómetros y puede transportar una carga útil de hasta 20 kilogramos, lo que lo convierte en una plataforma flexible para misiones de vigilancia, reconocimiento o apoyo logístico.

Su arquitectura abierta y su diseño escalable permiten una rápida reconfiguración de equipos y sensores en función de las necesidades del usuario.

El proyecto M2UAS pretende ir más allá de la simple integración de capacidades existentes: busca definir nuevas arquitecturas de sistemas no tripulados europeos capaces de desplegarse en misiones de reconocimiento, guerra electrónica, despliegue de efectos aéreos o reabastecimiento automatizado.

La primera fase, de 12 meses de duración, se centrará en el análisis de requisitos operativos actuales y futuros de las fuerzas armadas, así como en la identificación de desafíos tecnológicos y oportunidades de desarrollo.

"Esta selección supone un importante reconocimiento a nuestra experiencia en sistemas de drones tácticos y refleja nuestro compromiso con el desarrollo de capacidades de defensa europeas innovadoras", ha afirmado Christophe Canguilhem, director del programa Capa-X en Airbus Helicopters.

Según Canguilhem, las características del sistema Capa-X lo hacen especialmente adecuado para el proyecto M2UAS, ya que ofrece una solución operativa adaptable a distintos escenarios y requisitos de las fuerzas armadas europeas.

Con esta adjudicación, la AED refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y la soberanía industrial en el ámbito de los sistemas no tripulados.

El M2UAS servirá como catalizador para la investigación y el desarrollo de soluciones aéreas avanzadas dentro del ecosistema de defensa europeo, posicionando al Capa-X como un elemento clave en la próxima generación de drones multimisión del continente.