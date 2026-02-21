Rheinmetall equipará con su torre CT-025 los futuros vehículos 'Luchs 2' de Alemania por 300 millones de euros

Las entregas de los Luchs 2 comenzarán en 2029 y el vehículo contará con capacidades anfibias, sensores de última generación y una alta especialización para misiones de reconocimiento.

El acuerdo incluye avanzados sistemas de simulación y entrenamiento, así como el sistema AGDUS de simulación en vivo, para mejorar la formación de las tropas alemanas.

La torreta CT-025, modular y no tripulada, llevará el cañón Oerlikon KBA de 25 mm, con tres modos de disparo, y podrá integrarse con sistemas digitales y de inteligencia artificial.

Rheinmetall suministrará 274 torretas CT-025 para los futuros vehículos de reconocimiento Luchs 2 de la Bundeswehr, en un contrato de 300 millones de euros.

Rheinmetall ha sido seleccionada para suministrar las torretas de calibre medio CT-025 para los futuros vehículos de reconocimiento Luchs 2 de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, dentro de un contrato valorado en 300 millones de euros. El acuerdo ha sido suscrito entre la compañía germana y la cooperación entre Rheinmetall y General Dynamics European Land Systems (GDELS), contratista principal del programa.

La CT-025 es una plataforma modular no tripulada de nuevo desarrollo que, según ha detallado Rheinmetall este viernes, estará adaptada a los requisitos específicos del Ejército alemán. Este contrato supone el primer pedido de gran volumen para este sistema.

En total, la compañía suministrará 274 torretas, que estarán equipadas con el cañón automático Oerlikon KBA de 25 mm. El acuerdo también incluye modernos sistemas de simulación.

"La adjudicación del proyecto Luchs 2 es una muestra de confianza en nuestros productos y en la innovación europea compartida entre Alemania e Italia", ha destacado Timo Haas, director de la división de sistemas digitales de Rheinmetall.

Según han detallado desde la compañía, la mayor parte del trabajo será llevada a cabo en las instalaciones de Rheinmetall Electronics, en Bremen, mientras que su filial italiana, con sede en Roma, será responsable del armamento principal.

La torreta CT-025 incorpora un diseño de arquitectura abierta que le permite integrarse completamente con el ecosistema digital Rheinmetall Battlesuite, el entorno operativo que facilita la conexión con sistemas de control, armamento y sensores avanzados.

Gracias a ello, es posible incorporar capacidades adicionales como el seguimiento de objetivos asistido por inteligencia artificial (IA) o la actualización de software específica para cada misión sin necesidad de intervenir en el hardware.

Tres modos de disparo

La potencia de fuego será proporcionada por el mencionado Oerlikon KBA, ampliamente extendido en el estándar OTAN 25x137 mm y producido en más de 6.000 unidades. Este cañón destaca por su fiabilidad y su capacidad de adaptación a diferentes plataformas, tanto de oruga como de ruedas.

El KBA dispone de tres modos de disparo -único, rápido y en ráfaga- con una cadencia máxima de 600 disparos por minuto, y un alcance efectivo de 2.500 metros.

Torre CT-025 Rheinmetall

Su alimentador de doble cinta permite seleccionar tipos de munición diferentes, por ejemplo, perforante y explosiva, con una transición inmediata, lo que proporciona flexibilidad táctica frente a una amplia gama de amenazas, desde vehículos blindados ligeros hasta drones.

Gracias a la introducción de la munición de 25 mm con espoleta de proximidad, el sistema adquiere también un papel defensivo frente a aeronaves no tripuladas, un recurso esencial en los campos de batalla contemporáneos donde la amenaza aérea de baja cota es constante.

El bajo retroceso del arma facilita su instalación en distintos tipos de vehículo, convirtiendo al Luchs 2 en una plataforma polivalente capaz de operar tanto en misiones de reconocimiento avanzado como en tareas de apoyo de fuego o defensa de convoyes.

Además, al unificar el calibre y el tipo de armamento con otros sistemas del Ejército germano, se genera una clara sinergia logística en mantenimiento, formación y suministro de munición.

Adaptado a la guerra moderna

Una de las áreas más novedosas del contrato reside en la provisión de sistemas avanzados de entrenamiento y simulación. Rheinmetall desarrollará para GDELS un total de seis equipos de entrenamiento para conductores y tiradores (AGFS, por sus siglas en alemán) destinados al adiestramiento táctico y técnico de las tropas de reconocimiento mecanizadas.

Estos simuladores ofrecerán una experiencia inmersiva, replicando fielmente el comportamiento de los sensores, la lógica de los vehículos y la balística real en un entorno virtual de combate.

El sistema de referencia AGFS se entregará en 2028, antes de iniciarse la producción en serie de las restantes unidades. Posteriormente, todos serán actualizados al mismo estándar operativo, garantizando una formación coherente a nivel de unidad.

Basado en la misma arquitectura tecnológica de los simuladores contratados para los vehículos Puma, Schakal y los transportadores de armas pesadas de la Bundeswehr, el AGFS permite ejercicios de entrenamiento interconectados y de gran realismo dentro del concepto train as you fight (entrena como luchas). Esto incluye ejercicios individuales, en red con otros simuladores o incluso integrados en centros de instrucción colectivos.

Piranha 6x6 GDELS

Además del entorno virtual, Rheinmetall dotará a los nuevos Luchs 2 con el sistema de simulación en vivo AGDUS, un instrumento de entrenamiento basado en tecnología láser que ya ha demostrado su eficacia en programas como los del Puma y el Lynx.

El AGDUS permite medir impactos simulados y registrar el comportamiento del combate en tiempo real, mejorando las capacidades de análisis y de entrenamiento táctico de las unidades de reconocimiento.

Esta continuidad en la línea de simulación garantizará que el personal del Cuerpo de Inteligencia y Reconocimiento pueda ejercitarse en entornos de máximo realismo, desde ejercicios de tiro individual hasta maniobras de gran escala con fuerzas combinadas.

Entregas a partir de 2029

Las entregas de los Luchs 2, que sustituirán gradualmente a la anterior generación de vehículos de reconocimiento ligeros Fennek 4x4, están programadas a partir de 2029 y se prevé que se prolonguen hasta 2032.

En octubre del año pasado, el Gobierno alemán encargó este proyecto a GDELS, la filial europea del gigante estadounidense General Dynamics, valorado en 3.000 millones de euros por 274 vehículos. El modelo seleccionado es el Piranha 6x6.

Este blindado, con capacidad anfibia, contará con una elevada especialización que establecerá nuevos estándares en términos de autonomía y firma acústica y térmica. De igual manera, dispondrá de tecnología de sensores de reconocimiento en red de última generación, una movilidad superior y gran capacidad de respuesta.