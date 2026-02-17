Arabia Saudí se consagra a Italia para la lucha antisubmarina: Riad adquiere cuatro aviones C27J Spartan MPA a Leonardo

La operación forma parte de la estrategia saudí de diversificación tecnológica y cooperación industrial con Europa, consolidando la relación con Leonardo.

El World Defence Show, la mayor feria militar de Arabia Saudí -y una de las más importantes de Oriente Próximo- continúa dando que hablar incluso tras su finalización, la última semana. Riad, entre otros acuerdos suscritos durante la última edición del evento, ha reforzado su capacidad de patrulla marítima y su estrategia de defensa antisubmarina con un nuevo y significativo contrato con Leonardo.

La monarquía saudí ha encargado a la empresa italiana cuatro aviones C‑27J Spartan en versión de Patrulla Marítima (MPA, por sus siglas en inglés), un salto cualitativo que posiciona a las Reales Fuerzas Navales Saudíes entre los operadores más avanzados del Mediterráneo y el Golfo Pérsico.

El acuerdo forma parte de la política saudí de diversificación tecnológica y cooperación industrial con Europa, consolidando una relación de confianza con Leonardo, que ya suministró en 2025 dos aeronaves C‑27J configuradas para misiones de extinción de incendios, transporte de carga y evacuación médica.

Las entregas, previstas a partir de 2029, convertirán al país en el 21º operador mundial de la familia C‑27J, tal como ha señalado este lunes la compañía trasalpina a través de un comunicado.

En esta ocasión, el programa adquiere una dimensión totalmente operativa en el ámbito naval, puesto que por primera vez el C‑27J MPA incluirá integración de sistemas de armas marítimas, como torpedos, misiles antibuque o cargas de profundidad.

El C‑27J Spartan MPA, destaca su fabricante, concentra su fortaleza en la versatilidad. A las capacidades tradicionales de transporte y lanzamiento aéreo se suman equipamientos específicos de patrulla marítima y antisubmarina.

Su sistema avanzado de gestión de misiones -el Leonardo Airborne Tactical Observation and Surveillance (ATOS)- combina información procedente de sensores optimizados para la detección, identificación y seguimiento de objetivos de superficie y submarinos.

Toda esta información se integra mediante fusión de datos, permitiendo al operador obtener una imagen táctica completa y compartirla en tiempo real con centros de control y unidades aliadas, incluso fuera de la línea de visión (BLOS).

La versión MPA mantiene el ADN de robustez y fiabilidad del Spartan original: aviónica digital avanzada, sistemas de navegación e identificación de última generación y una arquitectura de autoprotección diseñada para operar en entornos de alta amenaza.

Su flexibilidad operacional permite transformar el interior de la cabina (retirando las consolas del sistema de misión) en una configuración de transporte estándar, apta para despliegues logísticos o evacuaciones médicas, según las necesidades de las Fuerzas Armadas saudíes.

Con más de 290.000 horas de vuelo acumuladas en todo el mundo, el C‑27J es un referente en el segmento de aeronaves tácticas de tamaño medio. Su éxito radica en la capacidad de adaptación a diferentes misiones terrestres, marítimas y de respuesta ante desastres.

La firma del contrato con Arabia Saudí confirma la estrategia de Leonardo de ampliar la presencia del modelo en Oriente Medio y de fortalecer el programa con nuevas inversiones en rendimiento, integración tecnológica y expansión de capacidades multimisión.

Con el Spartan MPA, el Reino obtiene una plataforma versátil, interoperable y preparada para operar en escenarios tan diversos como la vigilancia marítima, la búsqueda y rescate (SAR) o la respuesta ante crisis humanitarias.

Torpedos MU90

Previsiblemente, los nuevos Spartan estarán equipados con los torpedos ligeros MU90 que el Ministerio de Defensa saudí contrató, la semana pasada, a la empresa WASS Submarine Systems, filial del constructor naval Fincantieri.

Este acuerdo asciende a 200 millones de euros y supone todo un hito para la firma especializada en sistemas de defensa submarina al tratarse del mayor pedido jamás obtenido en sus 150 años de historia.

El MU90 es considerado uno de los torpedos ligeros más avanzados del mundo. Pertenece a la tercera generación de armas antisubmarinas (ASW) y ya equipa a las armadas de más de diez países, incluida la italiana.

Su flexibilidad operativa permite su lanzamiento desde buques, helicópteros y aeronaves de ala fija, lo que lo convierte en un recurso estratégico esencial tanto para la defensa como para las operaciones navales ofensivas. Con calibre estándar OTAN de 323,7 mm, el torpedo pesa 304 kg y mide 2.850 mm de longitud.

El torpedo italiano ofrece gran autonomía, sin degradación de velocidad ni restricciones por salinidad o temperatura, operando a profundidades superiores a 1.000 metros y tan someras como 25 metros, manteniendo capacidad de navegación hasta tres metros.